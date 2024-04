Le parlement libanais a franchi une étape décisive en approuvant un projet de loi visant à reporter les élections municipales et des maires jusqu’au 31 mai 2025 au plus tard. Cette décision, prise lors d’une séance jeudi où les députés des Forces Libanaises (FL) étaient absents, prolonge les mandats des conseils municipaux actuels et d’autres responsables locaux.

Cet ajournement des élections municipales n’est pas une première, puisqu’il a déjà été reporté à deux reprises, les raisons évoquées étant des problèmes de financement. En avril de l’année précédente, les parlementaires avaient voté pour étendre pour une seconde année consécutive les mandats des conseils municipaux et autres responsables locaux.

Samir Geagea, le chef des FL, a accusé le Hezbollah et ses alliés de faire obstacle une fois de plus aux élections municipales au Liban et a exhorté les députés du Courant Patriotique Libre (CPL) à ne pas assister à la séance. Cependant, Jebran Bassil, le chef du CPL, a jugé que, compte tenu des affrontements en cours dans le sud du Liban, le gouvernement n’était pas prêt à organiser le scrutin municipal.

Le Président du Parlement, Nabih Berri, a souligné que les élections municipales ne se dérouleront pas sans inclure le sud du pays, où des échanges de tirs transfrontaliers quotidiens ont lieu entre Israël et le Hezbollah depuis l’éclatement de la guerre de Gaza en octobre.

Six députés du bloc Changement ont quitté la séance, considérant toute session législative inconstitutionnelle avant l’élection d’un président. “La priorité est d’élire un président. Dans la guerre, la lutte comprend aussi la consolidation du front intérieur,” a déclaré Melhem Khalaf, député du bloc Changement. “Par solidarité avec notre peuple du sud, qui a un besoin urgent d’élire un président, nous avons décidé de nous retirer de cette session,” a-t-il ajouté.

Le Vice-Président du Parlement et ex-député du CPL, Elias Bou Saab, a voté contre la prolongation. Il a été suivi par les députés du Changement, Cynthia Zararir et Halima Kaakour, le député indépendant pro-Hezbollah Jamil al-Sayyed, et le bloc du Nouveau Liban, tandis que le bloc de la Modération Nationale s’est abstenu.