L’éclipse solaire totale prévue pour demain traversera certaines régions du Canada, des États-Unis et du Mexique, offrant un spectacle rare où la Lune s’alignera parfaitement entre la Terre et le Soleil, plongeant brièvement ces régions dans l’obscurité. Cette éclipse sera particulièrement notable pour sa bande de totalité qui traversera l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve au Canada. Une carte interactive est disponible pour personnaliser vos recherches selon votre localisation, permettant de visualiser précisément l’éclipse depuis n’importe quel endroit en Amérique du Nord.

La trajectoire de l’éclipse s’étendra du sud-ouest au nord-est, débutant près de la côte pacifique du Mexique à 11 h 07 PDT (20 h 07 heure française) et se terminant sur la côte atlantique du Canada à 17 h 16 NDT (21 h 46 heure française).

Pour observer l’éclipse en toute sécurité, il est crucial de ne jamais regarder directement le Soleil sans une protection adéquate, même pendant la brève phase de totalité, car cela peut causer de graves dommages aux yeux. Il est recommandé d’utiliser des lunettes filtrantes spécialement conçues pour l’observation d’éclipses, conformes à la norme internationale ISO 12312-2. Des lunettes de soleil ordinaires ne fournissent pas une protection suffisante pour ce type d’observation. Pendant la phase de totalité de l’éclipse, si vous êtes situé dans la trajectoire de la totalité, vous pourrez retirer vos lunettes d’éclipse, mais il est essentiel de les remettre dès l’apparition de la moindre lumière du Soleil.

Cet événement offre également une occasion précieuse pour la recherche scientifique, permettant aux scientifiques d’étudier le Soleil, la Terre, et leurs interactions d’une manière unique.