Le comité national de suivi contre le coronavirus a recommandé l’adminsitration d’une 3ème dose de vaccin lors de sa session qui s’est déroulée ce mercredi.

Il s’agira notamment du cas des personnes présentant des problèmes immunitaires ou encore des tests anticorps négatifs en dépit de l’administration de 2 doses effectué un mois après l’injection de la 2ème. Pour ces derniers, une troisième dose pourrait être immédiatement administrée.

Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 75 ans et ayant été vaccinés il y a plus de 6 mois et le personnel de santé, pourront également bénéficier d’une 3ème dose.

Ce groupe de personne pourra être élargie au-fur et à mesure et des recommandations périodes des groupes bénéficiant d’une 3ème dose seront publiées.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն