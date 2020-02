Cri d’Alarme de BETA qui en appelle aux dons pour éviter de mettre plus de 800 chiens à la rue

L’association BETA (Beirut for the Ethical Treatment of Animals) appelle à l’aide après avoir reçu un avis d’expulsion du terrain provisoire où se trouve actuellement son refuge. Il s’agit pour l’association, de construire un nouveau refuge avant que le jugement soit rendu définitif et ainsi d’éviter de mettre à la rue 800 chiens, 150 chats, des chevaux et des ânes.

Le communiqué de BETA

Chers amis, l’avenir commence aujourd’hui!



Le 5 Septembre 2018, nous avons reçu un avis d’expulsion et nous sommes actuellement chassés du terrain que nous occupons

Nos 850 chiens vont être chassés de leur foyer.

Nous ne pouvions pas tourner le dos aux 1000+ animaux sous notre tutelle

Où iront-ils ? Quel sera leur avenir ?



Nous avions œuvré pendant 6 années afin d’obtenir un permis pour un nouveau refuge et heureusement, nous l’avons obtenu juste avant l’avis d’expulsion.

Nous ne pouvions laisser tomber les animaux.

Contre toute attente et malgré la crise économique au Liban, nous avons décidé de leur construire un refuge.



Grâce aux donateurs, la phase 1 de la construction du refuge a été accomplie

Nous avons mis en place la base du chantier ; éliminé les arbustes en excès, creusé le terrain pour le préparer, édifié des murs de pierre, acheté une assurance pour la construction et fini le nivellement du terrain.



La phase 1 est accomplie et il est urgent de passer à la phase 2

Nous devons quitter le refuge actuel et respecter le délai avant que le jugement définitif ne soit prononcé.



La phase 2 consiste de 2 points majeurs ;

La construction de chenils pour plus de 800 chiens avec une zone désignée pour les chiens âgés.

Il faudra de même poser une clôture pour les chenils et différentes zones, des séparateurs séparerons les groupes et des aires de jeu communes seront bâties pour leur exercice quotidien.



Le temps presse!

La crise économique dans le pays et la tourmente des menaces imminentes font qu’il est quasi impossible que les gens locaux fassent des donations.



850 chiens, 150 chats, des chevaux et des ânes font face à un avenir incertain.

Nous ne pouvons pas les laisser tomber.

Ils ont besoin de toute aide pour avoir le refuge qu’ils méritent.



Aidez-nous à leur construire un refuge

Aidez-nous à leur construire un foyer



Faire un don: https://betalebanon.org/get-involved/donate/

Merci pour votre soutien,



L’équipe BETA