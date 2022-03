WASHINGTON – Aujourd’hui, les États-Unis Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor a désigné deux financiers clés du Hezbollah opérant en Guinée conformément au décret exécutif (E.O.) 13224, tel que modifié. Cette action vise à perturber le réseau d’affaires du Hezbollah en Afrique de l’Ouest, qui repose sur la corruption et l’influence pour contourner l’État de droit. En plus d’autres sources de financement, le Hezbollah génère des revenus provenant d’activités commerciales à travers le monde pour parrainer des actes de terrorisme. La désignation de ces financiers démontre les efforts continus du Trésor pour cibler les activités commerciales internationales du groupe terroriste et son réseau mondial de financiers, de sympathisants, de donateurs et de facilitateurs, ce qui permet au Hezbollah de menacer de manière persistante la sécurité, la stabilité et la prospérité du Liban et d’autres juridictions.

« Avec cette action, le Trésor continue d’exposer les hommes d’affaires qui soutiennent les activités déstabilisatrices du Hezbollah par le biais de pots-de-vin et d’autres activités corrompues », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson. « L’activité financière illicite de ceux qui sont désignés aujourd’hui soutient non seulement le Hezbollah, mais sape également le secteur commercial légitime et l’État de droit dans les pays où une telle activité financière a lieu. »

L’OFAC désigne Ali Saade et Ibrahim Taher en vertu du décret exécutif (E.O.) 13224, tel que modifié, qui cible les terroristes, les dirigeants et les responsables de groupes terroristes, ainsi que ceux qui apportent leur soutien aux terroristes ou aux actes de terrorisme. Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme organisation terroriste étrangère le 8 octobre 1997 et comme terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) le 31 octobre 2001.

FINANCEMENT DU HIZBALLAH PAR ALI SAADE ET IBRAHIM TAHER

Ali Saade (Saade) et Ibrahim Taher (Taher) sont d’éminents hommes d’affaires libanais ayant des liens directs avec le Hezbollah. Saade initie les transferts d’argent de la Guinée vers le Hezbollah, transférant des fonds par l’intermédiaire des représentants du Hezbollah en Guinée et au Liban. Taher a été identifié comme l’un des plus éminents soutiens financiers du Hezbollah en Guinée. Il emploierait un certain nombre de personnes affiliées au Hezbollah dans le pays.

Saade et Taher sont désignées en vertu de l’E.O. 13224, telle que modifiée, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services au Hezbollah ou à son soutien.

SOUTIEN DE SAADE AU FINANCIER DÉSIGNÉ DU HIZBALLAH KASSEM TAJIDEEN

Saade entretient des relations étroites avec le partisan désigné du Hezbollah Kassem Tajideen (Tajideen) que l’OFAC a désigné en 2009 pour avoir été un contributeur financier important au Hezbollah. Au moment de sa désignation, Tajideen avait versé des dizaines de millions de dollars au Hezbollah et dirigeait des sociétés de couverture pour le Hezbollah en Afrique avec ses frères.

Saade fut le principal contact politique de Tajideen en Guinée. Il a fait des efforts importants pour fournir aux Tajideen un accès illimité aux membres corrompus de l’ancienne administration guinéenne aux plus hauts niveaux et au reste du gouvernement guinéen. Saade a également conseillé Tajideen sur les méthodes permettant d’effectuer des transferts financiers pour échapper à la détection par les régulateurs.

AUTRES ACTIVITÉS ILLICITES DE TAHER EN GUINÉE

Taher et un associé ont envoyé des dollars américains collectés dans l’une de leurs installations commerciales à l’aéroport de Conakry et ont soudoyé des douaniers guinéens pour permettre à leur monnaie de passer dans les bagages. Taher a utilisé son statut de consul honoraire du Liban en Côte d’Ivoire pour voyager à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée avec un examen minutieux.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes nommées ci-dessus, et de toute entité qui leur appartient, directement ou indirectement, à 50 % ou plus, individuellement ou avec d’autres personnes bloquées, qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, doivent être bloqués et déclarés à l’OFAC. Sauf autorisation d’une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC ou autrement exemptée, les règlements de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) impliquant des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées. Les interdictions comprennent le versement de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit d’une personne bloquée, ou la réception d’une contribution ou d’une fourniture de fonds, de biens ou de services d’une telle personne.

De plus, effectuer certaines transactions avec les personnes désignées aujourd’hui comporte un risque de sanctions secondaires conformément à l’E.O. 13224, telle que modifiée. En vertu de ce pouvoir, l’OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes à l’ouverture ou à la tenue à jour aux États-Unis d’un compte correspondant ou d’un compte créditeur d’une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité toute transaction importante pour le compte d’un SDGT.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de sa capacité à désigner et d’ajouter des personnes à la liste des ADEP, mais aussi de sa volonté de retirer des personnes de la liste des ADEP conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais d’apporter un changement positif de comportement. Pour plus d’informations sur le processus de demande de retrait d’une liste de l’OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la foire aux questions 897 de l’OFAC. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de retrait d’une liste de sanctions de l’OFAC.