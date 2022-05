En terme de voix, les députés du mouvement Amal ont vu le nombre de voix avec 176 338 perdre 16 903 voix qui leur ont été accordées en large baisse entre 2018 et 2022.

Ali Hassan Khalil, l’ancien ministre des finances – qui fait l’objet d’une inculpation pour homicide et négligence criminelle dans le cadre de l’enquête portant sur l’explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium au Port de Beyrouth et qui est protégé jusqu’à présent par son immunité parlementaire – a été élu mais a perdu plus de 3000 voix entre 2018 et 2022 Le président de la chambre Nabih Berri n’est pas en reste même s’il ne perd que 46 voix entre les 2 scrutins dans son fief de la 2ème circonscription du Sud Liban en dépit des menaces et des pressions qu’on subit les listes concurrentes comme Firas Hamdan et Elias Jradé qui ont réussi à percer les listes du tandem chiite pour, respectivement, le siège Druze et le siège Grec-Orthodoxe de Marjayoun-Hasbaya.

Contrairement aux postes de Président de la République et de Premier ministre, le Président du Parlement doit obligatoirement être un député. Dans ces conditions, si Nabih Berri et son mouvement perdent un certain nombre de voix, il demeure qu’il reste le seul candidat pour un septième mandat consécutif. Cependant, il reste qu’il est fragilisé tant sur la scène politique chiite mais également sur le plan national, avec le risque d’obtenir le pourcentage de vote le plus faible en sa faveur lors de l’élection comme président du parlement.

Seuls Ghazi Zoaiter dans la circonscription de Baalbeck et Hermel Békaa et Qabalan Qabalan dans la circonscription de la Békaa Ouest progressent

Quant au Hezbollah, au contraire, le parti chiite progresse avec un nombre total de 335 466 faisant de lui le premier parti en terme de suffrage qui ont été accordés à leurs députés en hausse de 80 004 voix depuis 2018. S’il reste le premier parti en terme de suffrage accordé, Le Hezbollah, allié du Mouvement Amal dans le tandem chiite, n’a obtenu que 13 des 27 députés chiites.

Cependant, la plus importante baisse de suffrage le seul député chiite non membre du Hezbollah même s’il lui est apparenté ou du mouvement Amal. Il s’agit de l’ancien directeur de la sureté générale, le général Jamil Sayyed qui perd 21 518 voix.

Circonscription électorale Caza Prénom et nom Formation politique Bloc parlementaire Nombre de votes préférentiels En 2018 Différence Note Békaa III Baalbek-Hermel Jamil el-Sayed Indépendant Proche du Hezbollah 11 705 33 223 -21 518 Liban-Sud III Bint-Jbeil Achraf Baydoun Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 10 540 20 504 -9 964 Achraf Baydoun a remplacé Hani Kobeissy (Mouvement Amal) Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Ali Hassan Khalil Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 13 155 16 765 -3 610 Liban-Sud II Zahrani Inaya Ezzeddine Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 15 266 18 815 -3 549 Beyrouth II Beyrouth-Ouest Mohammad Khawaja Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 5 789 7 834 -2 045 Liban-Sud III Nabatiyeh Nasser Jaber Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 6 236 7 920 -1 684 Nasser Jaber a remplacé Yassine Jaber (Mouvement Amal) avec lequel il n’a pas de lien familial direct Mont-Liban III Baabda Fadi Alamé Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 4 862 6 348 -1 486 Liban-Sud III Bint-Jbeil Ayoub Hmayeb Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 6 745 7 875 -1 130 Liban-Sud III Nabatiyeh Hani Kobeissi Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 20 195 20 504 -309 Liban-Sud II Tyr Nabih Berry Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 42 091 42 137 -46 Liban-Sud II Tyr Ali Osseirane Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 2 294 2 203 91 Békaa I Zahlé Rami Abou Hamdane Hezbollah Hezbollah 16 539 15 601 938 Rami Abou Hamdane a remplacé Anwar Jomaa (Hezbollah) Mont-Liban III Baabda Ali Ammar Hezbollah Hezbollah 14 852 13 692 1 160 Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Kabalan Kabalan Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 10 143 8 897 1 246 Kabalan Kabalan a remplacé Mohammad Nasrallah (Mouvement Amal) Liban-Sud II Tyr Ali Khreiss Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 16 964 15 672 1 292 Békaa III Baalbek-Hermel Ihab Hamadé Hezbollah Hezbollah 20 844 18 404 2 440 Békaa III Baalbek-Hermel Ibrahim Moussaoui Hezbollah Hezbollah 19 627 16 942 2 685 Békaa III Baalbek-Hermel Ali Mokdad Hezbollah Hezbollah 20 356 17 321 3 035 Beyrouth II Beyrouth-Ouest Amine Cherri Hezbollah Hezbollah 26 363 22 961 3 402 Liban-Sud II Zahrani Hussein Jechi Hezbollah Hezbollah 27 416 23 864 3 552 Liban-Sud III Bint-Jbeil Hassan Fadlallah Hezbollah Hezbollah 43 324 39 722 3 602 Békaa III Baalbek-Hermel Ghazi Zeaïter Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés 22 058 17 767 4 291 Liban-Sud III Nabatiyeh Mohammad Raad Hezbollah Hezbollah 48 543 43 797 4 746 Békaa III Baalbek-Hermel Hussein Hajj Hasan Hezbollah Hezbollah 23 120 15 662 7 458 Mont-Liban I Jbeil Raëd Berro Hezbollah Hezbollah 9 508 9 508 Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Ali Fayad Hezbollah Hezbollah 37 047 27 460 9 587 Liban-Sud II Tyr Hassan Ezzeddine Hezbollah Hezbollah 27 927 27 927