En dépit des tensions engendrées par le conflit à Gaza et des problèmes de sécurité survenus à la frontière sud du Liban au dernier trimestre de l’année, le nombre de touristes au Liban en 2023 a enregistré une hausse notable par rapport à 2022, bien qu’il reste inférieur aux chiffres de 2019.

Selon les données fournies par le Ministère du Tourisme, le Liban a accueilli 1 666 492 visiteurs en décembre 2023, marquant ainsi une augmentation annuelle de 13,68 % par rapport aux 1 465 954 visiteurs enregistrés en décembre 2022. Ces chiffres représentent également une hausse par rapport aux 889 953 visiteurs de décembre 2021, mais demeurent en deçà du nombre de visiteurs de 2019, qui s’élevait à 1 936 320.

L’analyse détaillée des statistiques révèle que les touristes provenant des quatre principales destinations ont connu des augmentations significatives. Les Européens, en particulier, ont constitué la part la plus importante des visiteurs, représentant 40,77 % du total. Les voyageurs issus des pays arabes se sont classés en deuxième position avec 25,78 % du total, tandis que les touristes des Amériques et de l’Asie ont représenté respectivement 20,39 % et 4,94 % du total.

Plus précisément, le nombre de touristes européens a augmenté de 16,29 % en glissement annuel pour atteindre 679 389 visiteurs en décembre 2023. De même, le nombre de touristes provenant des pays arabes a crû de 8,66 % pour s’établir à 429 640. Enfin, les visiteurs du continent américain ont enregistré une hausse de 10,96 %, atteignant 339 731 visiteurs en décembre 2023.