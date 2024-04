Selon une étude récente de la Banque Mondiale (BM), les coûts associés à l’accueil de ces réfugiés s’élèvent à environ 1,5 milliard de dollars US par an. Ces chiffres révèlent l’ampleur du fardeau financier qui pèse sur le Liban, un pays déjà en proie à des difficultés économiques préexistantes.

La majorité de cette somme doit être prise en charge par des bailleurs de fonds internationaux, car le Liban n’a pas les moyens de supporter seul cette lourde charge. C’est le Vice-président pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la BM qui met en lumière cette réalité financière.

La présentation de ce rapport de la BM est imminente et sera destinée tant aux donateurs internationaux qu’à la population libanaise. Son but est de souligner l’impact significatif de la crise des réfugiés sur le budget de l’État, l’économie dans son ensemble, la contraction économique ainsi que les conditions sociales au Liban.

Il est essentiel de rappeler qu’une étude similaire menée il y a dix ans par la BM avait déjà montré des résultats préoccupants. Entre 2012 et 2014, l’impact cumulatif de l’accueil des réfugiés syriens avait déjà élargi le déficit fiscal du Liban de 2,6 milliards de dollars US. De plus, un complément de 2,5 milliards de dollars était nécessaire pour restaurer l’accès et la qualité des services publics aux niveaux d’avant la guerre en Syrie.

Les répercussions de l’accueil des réfugiés ne sont pas seulement économiques; elles ont aussi une dimension humaine et sociale profonde. Le Liban, pays de 6,8 millions d’habitants avant la crise, a vu sa population augmenter de manière significative avec l’arrivée de plus d’un million de réfugiés syriens. Cette situation a créé une pression immense sur les infrastructures publiques, notamment l’éducation, la santé et le logement, déjà fragilisées par des décennies de tensions politiques et des crises économiques.

La communauté internationale est donc appelée à contribuer de manière plus significative pour aider le Liban à gérer cette situation. La solidarité internationale doit se manifester par un soutien financier, mais également par une aide à la réinstallation des réfugiés dans des pays tiers, permettant ainsi une meilleure répartition de la charge.

Face à cette crise humanitaire, le Liban se tient à la croisée des chemins. La réponse de la communauté internationale à l’appel du rapport de la BM pourrait bien déterminer l’avenir du pays sur le plan économique et le sort de millions de personnes déplacées par un conflit qui a dépassé les frontières de la Syrie pour toucher l’ensemble de la région.