Selon le communiqué:



1- La Banque du Liban interviendra, en vendant au comptant des dollars américains et achetant au comptant des livres libanaises, au prix de 70 000 LL par dollar, à partir de demain, jeudi 2 mars 2023.

2- La Banque du Liban répondra à l’intégralité de la demande résultant de la vente de la livre libanaise par les entreprises et les particuliers.

3- Les demandes sont soumises via les banques, enregistrées via la plateforme Sayrafa et payées dans les 3 jours ouvrables.

4- Les plafonds pour les particuliers sont fixés à un milliard de livres libanaises par mois pour chaque compte dans chaque banque.

5- Les plafonds sont fixés à 10 milliard de livre libanaise pour chaque entreprise dans chaque banque.

6- Cette procédure ne s’applique pas aux importateurs de carburant.

7- Le prix de la plateforme Sayrafa est fixé à 70 000 LBP pour un dollar.

8- Les pensions et indemnités du secteur public du mois de février seront payées au prix sayrafa du 1er mars 2023,

45 400 LL pour un dollar.

9- Cette décision entre en vigueur le 2 mars 2023 et continue de fonctionner jusqu’à nouvel ordre.

10- Les banques cesseront d’acheter des dollars pour leurs clients, avec un plafond de 300 dollars par mois, jusqu’à nouvel ordre.

11- La circulaire 161 des retraites du secteur public continue de fonctionner.

12- La Banque du Liban continue de payer les dollars cash qu’elle vendait avant cette déclaration, et qui n’ont pas été payés jusqu’à présent.