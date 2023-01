La parité de la livre libanaise poursuit sa détérioration dans les marchés parallèles, ayant franchi le seuil des 52 000 LL/USD. À l’heure où sont écrites ces lignes, le taux de change au marché noir est de 51 900 LL/USD à l’achat et de 52 100 LL/USD à la vente.

Cette nouvelle hausse, une semaine après la publication de nouvelles circulaires de la Banque du Liban, indique que les autorités monétaires sont désormais dépassées par l’ampleur de la dégradation des conditions sociales et économiques actuelles.

Elle pourrait amener à une nouvelle hausse importante des prix, y compris des produits de première nécessité, qui ne font plus l’objet de subventions comme les carburants ou le lait maternisé. Cette situation, estiment les observateurs, pourrait amener à une dégradation des conditions sociales et économiques mais aussi sécuritaires même si les autorités libanaises se montrent optimistes, comme déjà la semaine dernière quand plusieurs manifestations ont eu lieu dans la capitale Beyrouth et au Sud du Liban pour protester contre la crise financière.

Ainsi, 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, plus d’un tiers sous le seuil de pauvreté extrême alors que les réformes économiques et monétaires demandées par la communauté internationale en vue de débloquer l’aide face à une crise décrite comme l’une des pires depuis la moitié du XIXème siècle par les auteurs d’un rapport de la Banque Mondiale se tardent à être concrétisées.