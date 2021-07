La livre libanaise se maintient au-dessus du seuil des 19 500 LL/USD et en route pour les 20 000 LL/USD alors que le premier ministre désigné Saad Hariri pourrait annoncer son retrait à son retour d’Egypte où il se trouve actuellement, ce qui pourrait encore affaiblir la monnaie locale en raison de l’absence de perspective pour la formation rapide d’un gouvernement, pourtant nécessaire au déblocage de l’aide économique de la communauté internationale alors que le Liban traverse une crise économique d’une ampleur inconnue dans son histoire contemporaine.

Pour l’heure, la parité de la livre face au dollar est de 19 650 LL/USD à l’achat et de 19 700 LL/USD à la vente, soit une détérioration de 92% par rapport à sa valeur d’il y a 2 ans.

Ainsi le salaire minimum n’équivaudrait plus qu’à 30 dollars, le salaire médian de 2 280 000 livres libanaises, 114 dollars contre 1 520 dollars précédemment, un chiffre qui met 75% de la population au seuil de la pauvreté. Pour rappel, celui-ci se situe à 3 USD par jour par personne. Cette détérioration de la parité induit une détérioration du pouvoir d’achat. Plus de 77% de la population ferait désormais face à d’importantes difficultés financières pour se nourrir et 33% des enfants dormiraient le ventre vide, estimaient les auteurs d’un rapport de l’UNICEF.

