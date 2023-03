La livre libanaise poursuit sa chute en enfer avec un taux de change dont la tendance est toujours fortement baissière. En ce début de matinée, la parité de la livre libanaise est ainsi de 98 200 LL/USD à l’achat et de 98 800 LL/USD à la vente, un nouveau plus-bas historique avec un spread entre ask et bid toujours important, preuve d’une grande volatilité du marché.

