Dans un contexte de crise économique profonde, marquée par une inflation galopante et une érosion dramatique du pouvoir d’achat, le Liban fait face à des défis sans précédent. Le 28 février 2024, le Conseil des Ministres (COM) a approuvé un nouveau paquet de salaires publics, rétroactif au 1er décembre 2023, dans une tentative audacieuse de stabiliser la situation financière des employés du secteur public et des retraités.

Ce nouveau paquet salarial propose une augmentation substantielle des revenus pour les employés publics et les retraités, multipliant par trois le salaire de base pour tous les retraités ainsi que pour les membres actifs des forces de sécurité et armées, et par deux pour les membres actifs des administrations publiques. Cette mesure porte le total des salaires à neuf fois le salaire de base.

Parmi les mesures supplémentaires, on note une allocation minimale de 8 millions de livres libanaises (LBP) pour les retraités, une allocation de transport de 9 millions de LBP pour les membres des forces de sécurité, et une allocation variant entre 8 et 16 réservoirs d’essence pour les membres des administrations publiques, en fonction de leur grade. De plus, une allocation de productivité mensuelle comprise entre 150 et 250 USD est également prévue.

Cependant, cette générosité a un coût. L’augmentation des salaires devrait coûter environ 3 trillions de LBP, portant la masse salariale mensuelle totale à environ 10 trillions de LBP. Ces dépenses, qui seront effectuées en USD, représenteront un défi majeur pour la Banque du Liban (BDL), notamment dans un environnement politique et sécuritaire instable. La réussite de cette initiative dépendra largement de la capacité du pays à attirer des flux de devises (provenant des remises, du tourisme, des organisations internationales, etc.) et à augmenter les recettes fiscales.

Cette stratégie salariale, bien qu’ambitieuse, est loin d’être une solution miracle. Elle survient après le désastreux paquet de hausse salariale de 2017, qui avait vu une augmentation de 50 à 100% des salaires publics, contribuant à l’augmentation de la dette publique, à la perte de réserves en devises étrangères et à l’aggravation de la crise actuelle. La question demeure : cette nouvelle initiative marquera-t-elle un tournant dans la gestion de la crise économique au Liban, ou ne fera-t-elle qu’ajouter à la complexité des défis à relever?

Face à une inflation dévorante, ces mesures peuvent offrir un soulagement temporaire aux employés du secteur public et aux retraités. Cependant, elles soulèvent des inquiétudes quant à leur viabilité à long terme et leur impact sur l’économie libanaise déjà fragilisée. Seul le temps dira si cette stratégie audacieuse portera ses fruits ou si elle entraînera le pays dans un cercle vicieux de dépendance financière et d’instabilité économique.