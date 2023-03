La parité de la livre libanaise a touché le seuil symbolique des 110 000 LL/USD au marché noir, avec un taux de change de 109 000 LL/USD à l’achat et de 110 000 LL/USD à la vente. La détérioration de la monnaie nationale est ainsi plus rapide que prévu. Ainsi depuis le début de l’année, la livre libanaise est passé d’un taux de change de 52 000 LL/USD à 110 000 LL/USD, le taux de parité des 110 000 LL/USD ayant été prévu par certains économistes en fin d’année 2023 et non au mois de mars, amenant à une nouvelle poussée inflationniste importante alors que 90% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et plus de 40% dans un état de pauvreté extrême.

Cette dégradation importante intervient aussi alors que les banques libanaises poursuivent leur mouvement de grève en vue de protester contre les mesures judiciaires qui les visent. Cependant les observateurs notent que cette situation intervient également alors qu’elles refusent toute restructuration du système financier alors qu’elles demeurent insolvables et désormais manquent des liquidités en devise étrangère nécessaires.