Alors que la Banque du Liban n’a toujours pas versé les devises qu’elle a pourtant vendu par l’intermédiaire des banques locales début du mois conformément à l’annonce faite par son gouverneur, le taux de parité de sa plateforme électronique Sayrafa continue à se dégrader en défaveur de la livre libanaise avec un nouveau taux de 75 800 LL/USD pour 80 millions de dollars pourtant échangés.

Au marché noir, la livre libanaise continue sa chute vertigineuse avec un taux frisant désormais en début de soirée le chiffre de 97 000 LL/USD. Ainsi, le taux de change est de 96 000 LL/USD à l’achat et de 96 500 LL/USD à la vente avec toujours une importante différence entre ask et bid, significatif d’une tendance baissière toujours importante.