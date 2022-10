La Banque du Liban annonce que 47 millions de dollars ont été échangés via sa plateforme électronique Sayrafa à un taux de change de 30 100 LL/USD. Parallèlement, la détérioration de la parité de la livre libanaise se poursuit dans les marchés parallèles avec un taux de change à l’achat de 40 300 LL/USD et à la vente de 40 100 LL/USD.

Cette information intervient alors que la fédération des employés de banque a porté plainte contre la Banque du Liban et “le cartel des banques” devant la commission de contrôle bancaire et le procureur financier. Ils accusent ces derniers d’avoir illégalement mis en place la plateforme Sayrafa au bénéfice de banques, actionnaires de banque, grands commerçants, importateurs et même au bénéfice du gouverneur de la BdL, cela afin de dilapider les dernières devises étrangères de la banque centrale.