Le président du Conseil de l’Ordre des Avocats, Nader Gaspard a porté plainte contre la First National Bank devant la cour Civile Tribunal de première instance de Beyrouth, après que celle-ci ait refusé de remettre une partie des sommes présentes sur les comptes de l’institution et notamment en devises étrangères, pour des raisons d’urgence non précisés.

Selon la dépêche de l’Agence Nationale d’Information qui annonce la nouvelle, le conseil de l’ordre des avocats accuse la banque d’avoir failli à ses obligations, amenant à l’application des dispositions de la loi n° 67/2 et ses amendements, relatifs aux faillites d’établissements bancaires.

Le conseil de l’ordre a ainsi demandé au tribunal de transmettre l’assignation à la Banque annonçant un état de défaut de paiement et au gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, de fixer une séance publique par laquelle le défendeur serait annoncé qu’il avait cessé de payer et d’organiser tous les effets juridiques prévus par la loi n° 67/2 et ses amendements.