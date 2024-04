Le Liban confirme l’implication du Mossad dans un assassinat

Publicité

Au Liban, le récent assassinat de Mohammad Srour, un homme de 57 ans, soupçonné de liens avec des groupes armés et sanctionné par les États-Unis, soulève de nouvelles interrogations sur l’implication d’Israël et de son agence d’espionnage, le Mossad, dans des opérations ciblées sur le territoire libanais. Le corps de Srour, criblé de balles, a été découvert dans une villa à Beit Mery, une ville montagneuse du Liban, suscitant des accusations directes de la part des officiels libanais.

Selon le ministre de l’Intérieur libanais, Bassam Mawlawi, qui s’est exprimé sur la chaîne Al-Jadeed, les premières conclusions de l’enquête indiquent que l’assassinat a été orchestré par des services de renseignement, confirmant plus tard qu’il s’agissait du Mossad. Cette affirmation est soutenue par des sources judiciaires et de sécurité, qui, sous couvert d’anonymat, ont relayé à l’AFP que le Mossad aurait utilisé des agents libanais et syriens pour attirer Srour dans le piège fatal de Beit Mery, tout en prenant soin d’effacer toute empreinte et d’utiliser des armes à silencieux.

Cet incident n’est que le dernier d’une série d’actions attribuées à Israël et au Mossad au Liban, souvent dans le contexte de la lutte contre des groupes considérés par Israël comme terroristes. En janvier 2019, l’armée libanaise a capturé un présumé agent du Mossad impliqué dans une tentative ratée d’assassinat d’un officiel du Hamas dans le sud du Liban. Cette opération s’inscrit dans une tradition de longue date remontant aux années 1970, lorsque Israël avait lancé une campagne d’assassinats ciblés contre des militants palestiniens à Beyrouth en représailles au massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972.

L’implication présumée du Mossad dans l’assassinat de Srour a été critiquée, notamment en raison de son rôle de médiateur entre l’Iran et le Hamas, facilitant le transfert de fonds pour des attaques à partir de la bande de Gaza, via le Hezbollah libanais. Ces activités ont conduit à sa sanction par le Trésor américain en août 2019.