Liban/Crise: 22 changeurs inculpés pour “activités bancaires illégales”

Le procureur financier, le juge Ali Ibrahim, a inculpé 22 changeurs, de crimes d’activités bancaires illégales, et a transmis le dossier au premier juge d’instruction par intérim à Beyrouth, Charbel Bou Samra.

18 d’entre eux seraient actuellement déjà incarcérés par les autorités libanaises.

Cette information intervient alors que la parité de la livre libanaise au marché noir continue à dégringoler face au dollar au marché noir, avec le seuil des 80 000 LL/USD passé ce 16 février alors que la Banque du Liban a considérablement réduit ses injections de devises et que les banques libanaises ont entamé un mouvement de grève général. . Les autorités libanaises accusent des spéculateurs d’être à l’origine de cette détérioration brutale, ce dont doutent les spécialistes qui notent que la masse monétaire injectée par la Banque du Liban a fortement augmenté ces dernières semaines, induisant un effet inflationniste important.

Pour rappel, 85% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, alors qu’un tiers de la population est en insécurité alimentaire.

