Contrairement à annoncé, la réouverture des banques dès la semaine prochaine ne devrait pas être à l’ordre du jour, aucune solution concernant les poursuites judiciaires dont elles font l’objet n’ayant été trouvées. Par ailleurs, les observateurs s’attendent à ce que les établissements puissent tout de même rouvrir fin du mois pour payer les fonctionnaires avant de fermer leurs rideaux.

Cette réouverture pourrait en effet se voir être confrontée à l’absence de liquidité d’un nombre importants d’établissements bancaires qui peinent désormais à garder l’illusion d’institutions toujours valides en dépit d’importantes pertes financières.

Cependant, elles ne souhaitent pas que ces difficultés apparaissent au grand, induisant une procédure de mise en faillite et préfèrent ainsi poursuivre un mouvement lancé à l’appel de l’association regroupant leurs dirigeants plutôt que de faire face à des audits juricomptables et au gel des comptes de leurs dirigeants et membres du conseil.

Le rapport publié en 2020 par la Foundation for Defense of Democracies et intitulé Crisis in Lebanon, Anatomy of a financial Collapse estime toutes les banques libanaises étudiées comme étant insolvables. Elles sont également menacées par des procédures judiciaires, accusées de blanchiment d’argent et en raison du lien de certains établissements avec le Hezbollah aux USA.

• Bank Audi S.A.L.

• Bank of Beirut S.A.L.

• Bank of Beirut and the Arab Countries S.A.L.

• Bankmed S.A.L.

• Banque Libano-Française S.A.L.

• BLOM Bank S.A.L.

• Byblos Bank S.A.L.

• Crédit Libanais S.A.L.

• Fenicia Bank S.A.L.

• Fransabank S.A.L.

• IBL Bank S.A.L.

• Lebanon and Gulf Bank S.A.L.

• MEAB Bank S.A.L.

• Société Générale de Banque au Liban S.A.L.

Parmi les banques citées:

Au total, les 14 banques prises en compte nécessiteraient un apport de 67 milliards de dollars, ce qui est bien éloigné des sommes maximales que le Liban pourrait obtenir dans le cadre d’une aide internationale, soit 26 milliards de dollars (15 milliards de dollars de prêts via le FMI et 11 milliards de dollars via CEDRE à condition de mettre en place les réformes économiques, monétaires et financières nécessaires pour les débloquer).

Selon les calculs effectués par un expert étranger, tous les établissements nécessiteraient des injections massives de fonds, allant jusqu’à 11.9 milliards de dollars pour la BLOM seulement, suivie de 11 milliards de dollars pour la Banque Audi, des sommes aujourd’hui impossibles à trouver au Liban même. Le risque de faillite ou encore de shutdown complet est donc présent pour ces établissements avec d’importantes pertes pour les actionnaires actuels.

Ils ne pourraient survivre qu’à condition de fusionner ou encore de procéder à des haircuts sur les dépôts.