Le Parlement libanais a adopté le projet de loi appelant au recouvrement des fonds publics détournés, avec quelques amendements mineurs. Précédemment, il avait également adopté le déblocage de 200 millions de dollars au bénéfice de l’achat de fioul à destination des centrales électriques.

Les délais légaux seraient ainsi étendus à l’exception de ceux liés à l’enrichissement illicite.

Réuni ce lundi 29 mars au palais de l’Unesco en raison des circonstances induites par le Coronavirus COVID19, le Président de la Chambre, Nabih Berri avait précédemment répondu à la demande du premier ministre sortant Hassan Diab qui l’avait interpellé pour préciser les pouvoirs attribués au gouvernement sortant. Il a ainsi indiqué que “s’il s’agit de changer la constitution, cela ne se fera pas”, avant d’appeler à la formation d’un gouvernement d’ici 2 mois. Le Liban pourrait être en danger, le cas échéant, estime-t-il, le comparant au Titanic.

Le Président de la commission parlementaire des finances et du budget avait précédemment estimé que le gouvernement sortant devait poursuivre sa mission et se réunir de manière exceptionnelle pour prendre des décisions liées au budget et à la rationalisation des subventions publiques. Ibrahim Kanaan a ainsi précisé que le programme de subvention couterait jusqu’à 11 milliards annuellement au Liban et que cette politique aurait dû être modifiée depuis longtemps.

Abordant la question des subventions à l’EDL, il estime l’avance actuelle comme solution temporaire “ou nous serons livrés à l’obscurité et les hôpitaux et institutions fermées.

Le Président de la commission parlementaire des finances et du budget Ibrahim Kanaan avait précédemment appelé à son adoption et rapide. À l’issue de la session, il a également rappelé que l’application de cette loi – à l’origine proposé par le Courant Patriotique Libre – revient à la justice libanaise.

Le président du bloc parlementaire des Forces Libanaises, Georges Adwan avait, de son côté, estimé que le problème n’est pas lié à l’adoption de lois concernant la lutte contre l’enrichissement illicite mais à leur application, rappelant qu’une douzaine de lois avaient ainsi été votées sans être appliquées par les gouvernements successifs.

Le député Ali Fayad du Bloc de la loyauté à la Résistance (Hezbollah) a pour sa part souligné l’importance de cette loi tout comme la mise en place d’un comité “fonctionnel” de suivi des fonds détournés.

Cette commission doit être formée sur “une base procédurale” a-t-il estimé, soulignant la nécessité de mettre en place un gouvernement qui applique les textes légaux.