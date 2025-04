Liban sous tutelle ? Quand le FMI dicte les réformes

- Advertisement -

Le retour des institutions financières dans le paysage libanais

Après des années de blocages et de négociations interrompues, le Liban a réactivé son dialogue avec les institutions financières internationales. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale réapparaissent comme des interlocuteurs incontournables, à la fois pour stabiliser une économie en chute libre et pour relancer un appareil administratif à bout de souffle. Mais leur présence suscite autant d’espoirs que de tensions.

Le FMI est revenu dans les discussions avec un cadre clair : pas de soutien financier sans réformes structurelles. L’accès aux crédits, aux prêts concessionnels, et aux facilités de paiement est conditionné à une refonte des systèmes budgétaire, bancaire et administratif. Les autorités libanaises, conscientes de l’urgence, ont accepté de reprendre le processus. Mais elles le font sous la pression, et avec une marge de négociation très étroite.

La Banque mondiale, de son côté, se concentre sur les projets de développement : infrastructures, énergie, eau, éducation. Elle conditionne son aide à la bonne gouvernance des institutions, à la transparence des marchés publics, et à l’adhésion à des indicateurs de performance. Ces exigences, présentées comme techniques, ont en réalité des effets profondément politiques. Elles redéfinissent les priorités nationales, orientent les dépenses, et structurent la manière dont les politiques publiques sont pensées.

Ce retour en force des institutions financières soulève une question centrale : le Liban est-il encore libre de définir ses propres priorités ? Ou est-il devenu un espace de mise en œuvre d’agendas externes, pilotés depuis Washington, Paris ou Bruxelles ? Cette interrogation traverse les milieux politiques, les experts économiques, mais aussi une partie croissante de la population.

Le poids politique du FMI dans les réformes internes

Le FMI ne se contente pas de faire des recommandations économiques. Il agit comme un acteur politique à part entière. En imposant une discipline budgétaire, en exigeant la réforme du système bancaire, en encadrant la politique monétaire, il influe sur l’architecture du pouvoir. Ses exigences redessinent les équilibres entre le gouvernement, la Banque centrale, le Parlement et les institutions de contrôle.

Les mesures demandées sont lourdes de conséquences : levée du secret bancaire, indépendance des autorités de régulation, adoption d’un budget pluriannuel, réforme des retraites, rationalisation des subventions. Chacune de ces mesures nécessite une bataille parlementaire, une négociation sociale, une transformation institutionnelle. Elles touchent au cœur du système politique libanais : sa capacité à gérer les finances publiques, à produire du droit, à faire appliquer les décisions.

Le FMI s’appuie sur des tableaux de bord, des indicateurs, des échéances. Il impose un rythme, une méthode, une logique. Cette standardisation technocratique entre parfois en contradiction avec les dynamiques politiques locales. Les députés, les ministres, les syndicats, les associations ne fonctionnent pas selon les mêmes temporalités. Le FMI agit comme un accélérateur de réformes dans un système construit pour ralentir.

Un rapport de force déséquilibré : souveraineté contre crédibilité

Dans les négociations entre le Liban et les institutions financières, l’asymétrie est flagrante. Le pays, en position de demandeur, cherche désespérément à regagner une crédibilité perdue depuis les multiples défauts de paiement, la fuite des capitaux et l’effondrement de sa monnaie. Le FMI, fort de son rôle de garant de la discipline macroéconomique, se présente comme l’unique interlocuteur capable d’ouvrir l’accès à l’aide internationale. Mais cette posture induit un rapport de domination que beaucoup perçoivent comme une forme de tutelle déguisée.

La souveraineté budgétaire du Liban est ainsi réduite à sa plus simple expression. Les lois de finances doivent être validées par des experts extérieurs avant même d’être soumises au vote. Les nominations à certains postes clés dans la Banque centrale ou les organismes de régulation sont analysées à l’aune de leur conformité avec les exigences de transparence et d’indépendance. Cette surveillance active, bien qu’elle vise à prévenir les dérives du passé, alimente un sentiment de dépossession.

Ce sentiment est particulièrement vif dans les milieux politiques traditionnels. Certains y voient une humiliation, un renoncement à l’autonomie nationale. Ils dénoncent une « économie sous occupation », où les leviers de décision seraient transférés à des bureaux étrangers. Cette rhétorique souverainiste trouve un écho dans une partie de la population, notamment chez les plus touchés par les mesures d’austérité imposées : réduction des subventions, augmentation des taxes indirectes, gel des recrutements dans la fonction publique.

Face à ces critiques, les défenseurs du programme du FMI rétorquent que l’absence de réforme condamnerait le pays à une crise encore plus profonde. Ils insistent sur le fait que les conditions imposées sont le fruit d’une négociation, et que le Liban conserve un pouvoir de décision. Mais ce pouvoir reste théorique, tant la marge de manœuvre est étroite, et tant les conséquences d’un rejet des recommandations seraient catastrophiques sur les plans économique et diplomatique.

La Banque mondiale et la transformation du modèle de développement

Parallèlement au FMI, la Banque mondiale joue un rôle structurant dans la définition du modèle économique libanais. Elle intervient dans des secteurs stratégiques : eau, énergie, transports, éducation. Son action ne se limite pas au financement. Elle impose des cadres normatifs, des méthodologies de gestion, des dispositifs d’évaluation. Elle définit ce qu’est un « projet viable », ce qu’est une « bonne gouvernance », et ce qu’est un « impact social acceptable ».

Cette influence se traduit par une redéfinition des priorités. Les projets doivent désormais répondre à des critères de rentabilité, d’inclusivité, et de durabilité. Les infrastructures doivent être « intelligentes », « résilientes », et « connectées ». Cette novlangue de la gouvernance internationale s’impose progressivement dans les ministères, les mairies, les institutions publiques. Elle transforme le langage, mais aussi les pratiques. Elle valorise certains savoirs (ingénierie, économie, audit) au détriment d’autres (sociologie, histoire, anthropologie).

La Banque mondiale met aussi en avant la participation citoyenne. Elle finance des mécanismes de concertation, des outils de transparence, des plateformes de suivi communautaire. Mais ces instruments, souvent conçus dans une logique de projet, peinent à s’ancrer durablement dans les structures locales. Ils produisent des effets limités, souvent éphémères, faute de relais institutionnels stables.

Une technocratie sous influence : experts locaux et arbitrages globaux

Avec l’intensification des relations avec le FMI et la Banque mondiale, une nouvelle technocratie s’est constituée au Liban. Constituée d’experts économiques, de consultants en gestion publique, de juristes spécialisés en droit fiscal, cette élite administrative occupe désormais une place centrale dans l’appareil décisionnel. Elle maîtrise les normes, le langage, les outils exigés par les institutions internationales. Elle devient l’interface indispensable entre les bailleurs et l’État.

Mais cette technocratie reste souvent déconnectée du champ politique et social. Ses propositions, si elles sont techniquement cohérentes, manquent parfois de légitimité démocratique. Elles sont perçues comme imposées « d’en haut », sans concertation réelle avec les citoyens, les syndicats, les territoires. Cela génère un rejet croissant, y compris parmi les bénéficiaires potentiels des réformes.

L’un des risques majeurs de cette situation est la création d’une gouvernance parallèle, hors des circuits institutionnels traditionnels. Les décisions sont prises dans des comités restreints, les projets sont montés selon des logiques d’appel à projets, et les arbitrages sont dictés par la capacité à cocher les bonnes cases des indicateurs internationaux. Ce fonctionnement affaiblit encore davantage les institutions représentatives, et alimente le sentiment d’un État capté par des intérêts externes.

Cette technocratie est également soumise à une pression constante : respecter les calendriers des bailleurs, livrer des résultats quantifiables, répondre aux urgences économiques tout en construisant des réformes de long terme. Elle navigue entre l’exigence d’efficacité et l’impératif de conformité. Elle devient le vecteur d’un double discours : discours d’expertise pour l’extérieur, discours d’apaisement pour l’intérieur. Elle incarne, à elle seule, la complexité de la relation entre aide internationale et souveraineté nationale.

Vers un nouvel équilibre ? Scénarios pour sortir de la dépendance

Face à cette situation, plusieurs voies sont envisagées pour restaurer une forme d’équilibre entre souveraineté et coopération internationale. La première consiste à renforcer la capacité institutionnelle de l’État. Cela implique un investissement massif dans la formation des fonctionnaires, la stabilisation des carrières, l’autonomisation des administrations. Un État solide, compétent et transparent est mieux à même de négocier avec les bailleurs, et de fixer ses propres priorités.

Une deuxième option repose sur la construction de coalitions politiques autour d’un projet de réforme endogène. Plutôt que de se contenter de répondre aux demandes extérieures, il s’agirait d’élaborer un plan national de sortie de crise, en concertation avec les acteurs sociaux, économiques et régionaux. Ce projet, fondé sur un diagnostic partagé, pourrait alors être présenté aux institutions financières comme base de discussion, et non comme résultat d’une injonction.

Enfin, une troisième piste explore la possibilité d’un dialogue Sud-Sud renforcé. Le Liban pourrait diversifier ses partenariats, en s’appuyant davantage sur des alliances régionales, des financements alternatifs, et des réseaux de coopération horizontale. Ce choix reste théorique pour l’instant, mais il reflète une volonté de sortir de la dépendance aux seuls canaux occidentaux. Il suppose une stratégie diplomatique active, une capacité de projection, et une vision claire des intérêts nationaux à long terme.

Ces scénarios ne s’excluent pas. Ils peuvent se compléter. Mais ils nécessitent un changement de posture. Il ne s’agit plus de subir la tutelle, ni de la rejeter en bloc, mais de la transformer en partenariat. Ce changement suppose un État stratège, des institutions solides, et une société civile mobilisée. Le défi est immense. Mais il est à la mesure de la crise.