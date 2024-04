L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) a lancé un appel pressant le mercredi à ses partenaires pour qu’ils poursuivent leur soutien aux réfugiés palestiniens en Syrie, ainsi qu’à ceux ayant fui vers le Liban et la Jordanie voisins, conséquence directe du conflit syrien qui dure depuis 13 ans. L’agence sollicite une aide financière de 415,4 millions de dollars américains afin de soutenir ses opérations chroniquement sous-financées dans ces trois pays.

Natalie Boucly, Directrice générale adjointe de l’UNRWA pour les programmes et les partenariats, qui a lancé cet appel depuis Beyrouth, a déclaré : « Nous devons continuer à soutenir les réfugiés palestiniens affectés par la crise syrienne longue de 13 ans. Alors que l’horreur qui se déroule à Gaza capte la majeure partie de notre attention, les besoins humanitaires dans d’autres zones affectées par la crise ne doivent pas être négligés. »

L’UNRWA mène un programme d’assistance humanitaire de longue date visant à atténuer les pires effets du conflit en Syrie sur les réfugiés palestiniens, et à répondre aux conditions socio-économiques en dégradation de centaines de milliers de réfugiés palestiniens vulnérables au Liban et en Jordanie.

Grâce aux fonds reçus via cet appel, l’UNRWA continuera de fournir une assistance alimentaire en espèces et en nature, ainsi que des soins de santé, de l’éducation, et de la formation technique et professionnelle.

Malgré les besoins croissants, le financement des appels d’urgence de l’UNRWA pour la Syrie, le Liban et la Jordanie a diminué au cours des dernières années, avec une chute dramatique à seulement 27 % de couverture en 2023.

En 2021, un peu plus de la moitié du financement nécessaire avait été couvert, alors que ce taux est descendu à 40 % en 2022.

Natalie Boucly a souligné : « La situation financière globale de l’UNRWA reste précaire, surtout compte tenu des défis auxquels elle a été confrontée depuis le début du conflit à Gaza. Avec des lacunes de financement significatives entravant sa capacité à mettre en œuvre son mandat, l’UNRWA aura bientôt du mal à maintenir le niveau d’assistance humanitaire qu’elle peut fournir, et ce niveau est déjà au minimum. »

« Alors que la communauté des réfugiés palestiniens fait face à des défis existentiels encore plus grands dans la région, le rôle de l’UNRWA n’a jamais été aussi vital », a-t-elle ajouté.

Au milieu de la crise économique continue au Liban, les taux de pauvreté parmi les réfugiés palestiniens atteignent environ 80 %. Leurs besoins pressants ont dépassé la capacité de l’UNRWA à répondre et à atténuer leur manque d’accès aux services de base.

Au moins 168 000 réfugiés palestiniens au Liban dépendent de l’Agence pour la distribution d’argent liquide d’urgence à multiples fins, afin d’améliorer la sécurité alimentaire et de couvrir les dépenses de base.

Les tensions croissantes à la frontière sud du Liban suscitent des craintes au sein de la communauté des réfugiés palstiniens, en particulier pour ceux résidant dans les 12 camps de réfugiés à travers le pays.

L’année dernière, de violents affrontements entre factions palestiniennes dans le camp de réfugiés d’Ein El Hilweh, le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban, ont eu un impact dévastateur sur les moyens de subsistance de la communauté, endommagé les écoles de l’UNRWA et forcé l’Agence à mettre en place des installations temporaires hors du camp pour des milliers d’élèves.

Les réfugiés palestiniens venant de Syrie font face à des circonstances encore plus difficiles, en raison de l’expiration de leur documentation civile et de leur incapacité à obtenir des permis de résidence et de travail, ce qui les conduit à une dépendance presque totale à l’assistance financière de l’UNRWA pour le loyer et la nourriture.

L’UNRWA indique que son appel vise à aider à répondre aux besoins de base, y compris l’assistance financière pour la nourriture, le loyer et la winterisation pour 23 200 réfugiés palestiniens venant de Syrie et 144 000 autres réfugiés palestiniens au Liban, ainsi que les soins de santé d’urgence et l’éducation en situations d’urgence.