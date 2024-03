Le Dr. Fadi Allam, président de la commission des affaires étrangères, et Dorothy Klaus, directrice des affaires de l’UNRWA au Liban, ont également été reçus par le Ministre des affaires étrangères Abdallah Bou Habib. Ils ont discuté de l’importance cruciale du financement de l’UNRWA, non seulement pour le Liban mais aussi à une échelle régionale et internationale. Le Ministre Bou Habib a mis en garde contre les conséquences désastreuses de l’arrêt du financement de l’UNRWA, qui risque de pousser le peuple palestinien vers l’extrémisme et la violence. Il a affirmé la responsabilité du Liban envers les Palestiniens résidant dans les camps de réfugiés et l’importance de soutenir l’UNRWA pour continuer à fournir une assistance vitale.

Dorothy Klaus a remercié les différentes institutions libanaises pour leur soutien récent à l’UNRWA, soulignant le rôle vital que joue l’agence en fournissant des besoins essentiels et des services de base à 250 000 Palestiniens au Liban, en ces temps difficiles où leur soutien reste indispensable.