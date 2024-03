Le Ministère des Affaires Étrangères et des Émigrés libanais a exhorté, par le biais d’un communiqué publié aujourd’hui, à intensifier le soutien à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Cette démarche vise à permettre à l’agence de poursuivre ses missions humanitaires cruciales en faveur des réfugiés palestiniens au Liban et dans les pays voisins.

Le Ministère a souligné l’importance irremplaçable de l’UNRWA, établie il y a environ 75 ans suite à l’échec de la solution à deux États. L’agence continuera de jouer son rôle vital jusqu’à l’application d’une telle solution et l’établissement d’un État palestinien indépendant, garantissant ainsi les droits et le retour des réfugiés à leur patrie.

Il a également été rappelé que l’UNRWA, particulièrement au Liban, détient une expertise et une connaissance accumulées essentielles pour soutenir efficacement les réfugiés palestiniens confrontés à des conditions humanitaires difficiles dans leurs lieux de résidence.

La gratitude a été exprimée envers les pays donateurs qui ont décidé de reprendre ou même d’augmenter leurs aides à l’UNRWA. Par ailleurs, un appel a été lancé aux nations n’ayant pas encore contribué financièrement à rejoindre le cercle des donateurs, soulignant que la continuité de ces aides offre espoir et renouvelle la confiance en la capacité de l’ONU à secourir et protéger les réfugiés palestiniens, aujourd’hui plus que jamais en besoin vital de ressources élémentaires telles que l’eau, la nourriture et les soins médicaux.

Le communiqué conclut sur une note d’encouragement, rappelant que soutenir l’UNRWA représente un investissement dans la construction d’un avenir meilleur pour le peuple palestinien. Cet effort contribue également à éloigner les menaces d’extrémisme et de désespoir, bénéficiant ainsi tant aux pays hôtes qu’aux donateurs.

Dans ce contexte, le Ministre des Affaires Étrangères et des Émigrés, le Dr. Abdullah Bou Habib, lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Qatar, le Cheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, a salué le rôle constructif du Qatar dans l’assistance politique, militaire et économique au Liban. Bou Habib a exprimé l’espoir de voir le Qatar, en collaboration avec les pays frères, contribuer à désamorcer les tensions et à restaurer la paix dans la région, notamment en mettant fin au conflit à Gaza et en ramenant la tranquillité dans le sud du Liban.