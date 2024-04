L’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, est au cœur d’une controverse suite aux accusations israéliennes de liens avec le Hamas, amenant à la publication d’un rapport évoquant des «problèmes de neutralité» dans ses activités à Gaza. Créée en 1949 par l’Assemblée générale de l’ONU, l’agence emploie plus de 30 000 personnes dans la région, incluant Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Jordanie, et la Syrie.

Accusations d’Israël

Israël accuse l’UNRWA d’avoir employé plus de 400 personnes liées à des activités terroristes à Gaza. Ces allégations ont été renforcées par les événements du 7 octobre 2023, lorsque des membres présumés du Hamas, inclus dans les rangs de l’UNRWA selon Israël, auraient participé à une attaque sur le sol israélien, causant la mort de 1 160 personnes, principalement des civils.

Rapport de Neutralité de l’UNRWA

Le groupe d’experts, dirigé par Catherine Colonna, ancienne ministre française des Affaires étrangères, a travaillé pendant neuf semaines pour évaluer la neutralité de l’UNRWA. Bien que le rapport reconnaisse l’importance de l’agence pour l’aide humanitaire aux Palestiniens, il pointe du doigt plusieurs problèmes. Parmi eux, des employés exprimant publiquement des opinions politiques, l’utilisation de manuels scolaires problématiques et des actions de syndicalistes perturbant les opérations.

Le rapport critique certaines pratiques tout en soulignant la difficulté de maintenir une parfaite neutralité dans un contexte aussi complexe. Catherine Colonna a présenté des recommandations pour améliorer la situation, insistant sur le fait que l’UNRWA reste indispensable pour des millions de Palestiniens et note que l’agence est cependant tout de même plus neutre que d’autres agences de l’ONU. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a accepté ces recommandations et promis un plan d’action.