Après une accalmie relative suite à la mise en place des circulaires 158 et 161 de la Banque du Liban lui permettant d’injecter d’importantes quantités de devises étrangères via sa plateforme électronique Sayrafa et de stabiliser la livre libanaise aux alentours de 20 200 LL/USD, la monnaie locale voit à nouveau sa valeur se dégrader au marché noir ce mercredi 9 mars, avec un taux de change atteignant 21 400 LL à l’achat et de 21 350 LL à la vente.

Cette information intervient dans un contexte de crise aggravé par la situation en Ukraine et une hausse des prix des matières premières dont le prix du blé avec des stocks disponibles durant un mois à un mois et demi et hier une hausse quasi-historique des prix des carburants.

Des experts notaient que déjà, en dehors de la situation induite par la crise en Ukraine, les réserves monétaires de la Banque du Liban ont baissé d’un peu moins de 900 millions de dollars ces 2 derniers mois pour atteindre officiellement que 12 milliards de dollars, soit moins que les réserves obligatoires de la BdL. Si on retranche encore les 4 milliards de dollars de fonds dûs par la Banque du Liban, les réserves de la banque centrale n’atteindraient que 8 milliards de dollars. Ils estimaient ainsi que la politique d’injection de liquidité à hauteur de 80 millions de dollars en moyenne, ne pouvait pas se poursuivre ainsi après les élections législatives de mai 2022 sauf en cas d’accord avec le FMI et le déblocage de l’aide internationale.