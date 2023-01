Dans l’intérêt d’une répression croissante, V. Poutine veut construire 28 prisons et colonies correctionnelles dans les territoires occupés de l’Ukraine, des sanctions maximales devraient être introduites contre le terrorisme russe.

On a appris les projets de la Russie de construire près de trois douzaines de prisons sur les territoires occupés de l’Ukraine. Il s’agit de la répression planifiée contre les Ukrainiens. V. Poutine ravive la terreur de Staline et ne peut rien inventer d’autre que la persécution et l’intimidation. En 2014, la Russie a transformé les territoires du Donbass occupé en zone où l’anarchie, la terreur et la répression ont lieu. Maintenant, V. Poutine veut transformer les territoires occupés de l’Ukraine en zone où il tuera des Ukrainiens. Ce n’est pas une exagération, mais une tragédie qui peut être évitée grâce aux efforts conjoints de l’ensemble du monde civilisé.

L’objectif de V. Poutine est une grande guerre en Europe, qu’il considère comme une sorte de « couronne de son règne » et pour cela, il est prêt à tuer des millions d’hommes russes. Il n’a pas réussi à capturer l’Ukraine rapidement et délicatement, comme l’ont assuré les généraux russes corrompus, de plus, il n’a atteint aucun des objectifs fixés au début de l’invasion.

Dès lors, il choisit une autre option : tactique de la « terre brûlée », violence et déportation de la population civile, renaissance des camps de concentration de style soviétique. C’est une tactique diabolique pour détruire tous les êtres vivants dans les territoires occupés, et ce n’est pas pour rien que d’ici la fin de cette année, V. Poutine veut créer 28 prisons dans les territoires occupés de l’Ukraine, qui seront utilisées pour la répression contre les Ukrainiens. Il est significatif que depuis le début de la guerre, plus de deux millions de civils des territoires occupés de l’Ukraine aient été déplacés de force vers des régions reculées et défavorisées de la Fédération de Russie. V. Poutine veut faire de l’Ukraine un territoire appauvri et désolé, qu’il transformera en tremplin pour une nouvelle offensive sur l’Europe. Le totalitarisme stalinien, absurde et inimaginable au XXIe siècle, de facto relancé par V. Poutine – preuve d’une menace sans précédent pour l’Europe, dont l’architecture est intensivement préparée au Kremlin et prévue pour être mise en œuvre avec l’aide de millions de « tueurs d’esclaves professionnels ». Des Russes fiers de leur statut d’esclaves et prêts à tuer et à mourir pour les intérêts de leur chef. Et V. Poutine veut sans aucun doute transformer l’Europe prospère et développée, qu’il envie, en un désert.

A priori, l’Occident n’a d’autre choix que de se défendre par la force, la Russie n’a plus d’autre choix. Par conséquent, la fourniture de toutes les armes nécessaires à l’Ukraine est la seule voie possible vers la paix et un investissement dans l’avenir pacifique de l’Europe.

Ivan KHOURY