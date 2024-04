Dans un climat de tension continue au sud du Liban, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a affirmé que les élections municipales prévues ne pourraient se tenir sans inclure le sud du pays. Cette déclaration vient en réponse à Samir Geagea, chef des Forces Libanaises, qui a récemment plaidé pour la tenue des élections municipales à temps, malgré les affrontements quotidiens entre Israël et le Hezbollah dans cette région.

Geagea a proposé d’exclure le sud de ces élections, arguant que le Hezbollah et ses alliés cherchent à entraver le processus électoral. En réponse, Berri a souligné l’unité du Liban et rejeté toute idée de séparer le sud du reste du pays. “Geagea doit comprendre que je ne séparerai pas le sud du Liban”, a déclaré Berri, mettant en garde contre tout fédéralisme implicite dans les propos de Geagea et affirmant que le vote municipal ne se déroulera pas sans le sud.

L’année dernière, en avril, les députés libanais avaient voté pour prolonger d’un an les mandats des conseils municipaux et d’autres officiels locaux. Cette décision avait été prise suite à l’impossibilité de tenir des élections en raison de l’instabilité politique et sécuritaire.

Geagea, en critiquant cette prolongation, a averti que quiconque contribue à une troisième extension des mandats municipaux commettrait un “crime supplémentaire contre le Liban et le peuple libanais”. Les déclarations de Berri et Geagea montrent clairement les divisions profondes sur la manière de gérer les affaires intérieures du pays, en particulier dans un contexte de conflits persistants au sud.