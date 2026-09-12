Rallye du Liban : Roger Feghali en tête

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Roger Feghali et son copilote Joseph Matar ont terminé samedi 12 septembre en tête de la 48e édition du Rallye international du Liban, au volant de leur Toyota GR Yaris. Le recordman de l’épreuve devance Bassel Abou Hamdan d’environ 37 secondes et Alex Feghali de 1 minute et 10 secondes au classement provisoire. Six spéciales restent au programme dimanche avant l’arrivée et la cérémonie de remise des prix à Kaslik.

Roger Feghali abordera donc la dernière journée du Rallye du Liban en position de force. Associé à Joseph Matar, le pilote libanais a conclu la deuxième journée avec un temps cumulé de 54 min 05 s au volant de sa Toyota GR Yaris.

Derrière lui, Bassel Abou Hamdan et Firas Elias occupent la deuxième place sur Skoda Fabia RS, en 54 min 41 s. Alex Feghali et Marc Haddad complètent provisoirement le podium sur une autre Skoda Fabia RS, avec un chrono de 55 min 15 s.

Le rallye, organisé par l’Automobile et Touring Club du Liban sous le patronage du président de la République Joseph Aoun, doit s’achever dimanche soir. Cette 48e édition constitue la quatrième manche du Championnat du Moyen-Orient des rallyes 2026.

Roger Feghali conserve 36 secondes d’avance

La bataille reste ouverte avant les six dernières spéciales. Avec 36 secondes d’écart entre les temps cumulés communiqués de Roger Feghali et Bassel Abou Hamdan, le leader dispose d’une marge significative sans pouvoir se permettre de gérer entièrement la dernière journée.

Alex Feghali accuse pour sa part 1 min 10 s de retard sur le premier. Derrière le trio de tête, Joseph Hindi et Vicken Kanledjian occupent la quatrième place sur Citroën C3, avec un temps de 55 min 44 s. Ils restent donc à 29 secondes d’Alex Feghali et à 1 min 39 s de la tête.

La cinquième position revient à Karl Rizk et Karim Abou Elias sur Mitsubishi Lancer Evo X, en 56 min 02 s. Elias Dehni et Thierry Rouhana les suivent à seulement une seconde sur leur Skoda Fabia RS.

Les écarts restent ainsi relativement faibles dans le groupe qui suit les trois premiers. Une erreur, un problème mécanique ou une crevaison lors des longues spéciales de dimanche pourrait encore modifier plusieurs positions.

La deuxième journée s’est déroulée sous une chaleur estivale et devant un public nombreux venu suivre les équipages le long du parcours.

Un 19e Rallye du Liban en ligne de mire

Pour Roger Feghali, la dernière journée peut déboucher sur un nouveau record personnel. Le pilote libanais compte déjà 18 victoires au Rallye du Liban, un record dans l’épreuve.

Sa première place provisoire lui permet donc d’aborder dimanche avec la possibilité d’ajouter un dix-neuvième succès à son palmarès.

Il devra néanmoins contenir Bassel Abou Hamdan, engagé sous licence saoudienne avec son copilote libanais Firas Elias. À 36 secondes du leader d’après les chronos provisoires communiqués samedi soir, le deuxième reste suffisamment proche pour maintenir la pression.

La présence d’Alex Feghali en troisième position ajoute un autre enjeu à cette dernière journée. Avec trois équipages séparés par 1 min 10 s, le podium n’est pas définitivement fixé avant les six dernières spéciales.

Le classement provisoire après la deuxième journée

À l’issue des compétitions de samedi, le classement non officiel place donc Roger Feghali devant Bassel Abou Hamdan et Alex Feghali. Joseph Hindi occupe la quatrième place devant Karl Rizk et Elias Dehni.

Tarek Younes et Salim Jleilati sont septièmes sur Skoda Fabia en 58 min 14 s. Roderick Raï et Gary Kondakjian occupent la huitième position sur Mitsubishi Lancer Evo X, en 59 min 50 s.

Rhea Dagher et Nadim Abou Elias se classent neuvièmes sur Renault Clio, avec un temps de 59 min 58 s. Jad Aawar et le Jordanien Moussa Jihirian complètent le top 10 sur Mitsubishi Lancer Evo X en 1 h 00 min 04 s.

Derrière eux figurent notamment Ahmad Khaled, Chadi Fakih, Robert Aaraj, Henry Kaai, Alex Sehnaoui ainsi que plusieurs équipages jordaniens et omanais.

Au total, 21 équipages figurent encore dans le classement provisoire communiqué après la deuxième journée.

Rallye du Liban : six spéciales encore dimanche

La dernière journée sera particulièrement dense. La première voiture quittera dimanche à 7 heures le parking du tribunal de Jounieh pour rejoindre la zone d’assistance installée au complexe sportif Président-Fouad-Chehab.

Les concurrents prendront ensuite la direction de Nahr Ibrahim avant le départ de la sixième spéciale, longue de 14,62 kilomètres. Le parcours reliera Nahr Ibrahim à Machane en passant notamment par Adonis.

La route concernée sera fermée dimanche entre 6 h 38 et 9 h 38.

La septième spéciale conduira ensuite les équipages de Zandouqa à Baabdat sur 16,85 kilomètres. Le parcours traversera notamment Qornayel, Knessé, Arabaniyé et le secteur de Dleibé avant l’arrivée à Baabdat. La route sera fermée entre 8 h 18 et 11 h 18.

La huitième spéciale se déroulera entre Zabbougha et Marj Baskinta sur 15,74 kilomètres. Les concurrents passeront notamment par Kfaraaqab et Wadi el-Karm. La fermeture de la route est programmée entre 9 h 09 et 12 h 09.

Les voitures rejoindront ensuite la zone d’assistance de Jounieh avant d’entamer la seconde partie de la journée.

Nahr Ibrahim, Zandouqa et Zabbougha une seconde fois

La neuvième spéciale reprendra le tracé de 14,62 kilomètres entre Nahr Ibrahim, Adonis et Machane. La route sera fermée entre 12 h 13 et 15 h 13.

Les équipages se dirigeront ensuite vers Zandouqa pour la dixième spéciale. Cette fois, le parcours de 17,56 kilomètres se terminera à Bzebdine après avoir traversé notamment Qornayel, Knessé, Arabaniyé, Dleibé et Hasbaya. La route sera fermée de 14 h 06 à 17 h 06.

Après un regroupement à Metn, les voitures repartiront pour la dernière spéciale de la 48e édition.

La onzième spéciale ramènera les concurrents sur le parcours de 15,74 kilomètres entre Zabbougha et Marj Baskinta. Elle doit constituer le dernier véritable juge de paix du rallye. La route sera fermée entre 15 h 52 et 18 h 52.

À son terme, les équipages rejoindront Jounieh puis Kaslik.

Une arrivée prévue à 19 heures à Kaslik

La cérémonie de remise des prix doit débuter dimanche à 19 heures au siège de l’Automobile et Touring Club du Liban à Kaslik.

Les vainqueurs doivent ensuite participer à une conférence de presse à 20 heures dans la grande salle du club.

L’ensemble du Rallye du Liban 2026 représente une distance totale de 678,29 kilomètres. Les onze épreuves spéciales chronométrées totalisent 197,91 kilomètres.

Avant les six dernières spéciales, Roger Feghali dispose donc de l’avantage chronométrique. Mais avec Bassel Abou Hamdan à 36 secondes selon les temps provisoires et Alex Feghali à 1 min 10 s, la victoire reste à confirmer sur les routes de Nahr Ibrahim, Zandouqa et Zabbougha.

Dimanche soir à Kaslik, Roger Feghali saura s’il peut ajouter un 19e Rallye du Liban aux dix-huit victoires qui constituent déjà le record de l’épreuve.

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