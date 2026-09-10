Midterms : Trump joue la surenchère électorale

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À moins de huit semaines des élections de mi-mandat du 3 novembre, Donald Trump hausse brutalement les enchères. Mercredi 9 septembre à Dallas, le président américain a promis 5 000 dollars à chaque citoyen adulte si les républicains conservent la Chambre des représentants et le Sénat. Quelques heures plus tôt, il avait assuré que la guerre contre l’Iran prendrait fin « immédiatement après » les élections. Deux annonces qui interviennent au moment où sa popularité atteint un point bas et où les républicains risquent de perdre leur majorité à la Chambre, tandis que plusieurs élections sénatoriales se resserrent.

La séquence ne permet pas d’affirmer que Donald Trump « perd ses nerfs ». Elle montre en revanche une nette montée de la pression électorale autour de la Maison-Blanche. Le président ne se contente plus de défendre son bilan. Il cherche désormais à faire des midterms un nouveau référendum sur sa personne, quitte à associer directement une victoire républicaine à un avantage financier exceptionnel et à la perspective d’une sortie de guerre.

Midterms : Trump promet 5 000 dollars en cas de victoire

La promesse annoncée mercredi soir lors de la convention républicaine de Dallas est inhabituelle par son montant comme par sa formulation. Donald Trump a assuré qu’un « Trump Dividend » de 5 000 dollars serait versé à chaque citoyen américain adulte si son parti remportait les deux chambres du Congrès.

Le président a comparé ce paiement au dividende qu’une entreprise prospère distribue à ses actionnaires. Il a ajouté une condition : l’argent devrait être dépensé aux États-Unis. Il n’a toutefois présenté ni projet de loi, ni calendrier, ni mécanisme de financement.

L’ordre de grandeur suffit à mesurer la portée de l’annonce. Un versement de 5 000 dollars à l’ensemble des adultes américains coûterait environ 1 350 milliards de dollars, selon une estimation du Penn Wharton Budget Model rapportée par la presse américaine. Même en excluant les ménages les plus riches, comme l’a ensuite envisagé le vice-président JD Vance, le coût resterait supérieur à 1 000 milliards.

Le président ne pourrait pas décider seul d’une telle dépense. Le Congrès devrait autoriser les crédits nécessaires. Cette contrainte donne précisément tout son sens politique à la promesse : Trump présente la conservation des majorités républicaines comme la condition permettant aux Américains de recevoir l’argent.

La Maison-Blanche devra aussi expliquer comment financer le dispositif. Le déficit fédéral atteignait déjà 1 800 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l’exercice budgétaire 2026, selon le Congressional Budget Office. Ajouter plus de 1 000 milliards de dépenses sans recettes équivalentes poserait immédiatement la question de la dette et du déficit.

Trump avait déjà proposé un dividende de 2 000 dollars financé par les recettes douanières. L’idée n’avait pas abouti. La nouvelle proposition est plus ambitieuse et, surtout, beaucoup plus directement liée au scrutin.

Le message électoral tient désormais en une formule : si les républicains gagnent, les Américains toucheront 5 000 dollars.

Le pouvoir d’achat, principale faiblesse de Trump

Cette promesse intervient sur le terrain le plus difficile pour la Maison-Blanche : celui du coût de la vie.

Une enquête Reuters/Ipsos réalisée du 28 au 31 août donne à Donald Trump 33 % d’opinions favorables sur son action, le niveau le plus bas de sa carrière politique dans cette série d’enquêtes. Surtout, 71 % des personnes interrogées désapprouvent sa gestion du coût de la vie. Même 40 % des républicains expriment leur mécontentement sur cette question.

Près de la moitié des électeurs inscrits, 47 %, considèrent le coût de la vie comme le facteur le plus important dans leur choix pour les élections de novembre.

Les 5 000 dollars ne sont donc pas une promesse isolée. Ils répondent directement au principal sujet de préoccupation économique des électeurs.

Le procédé présente un avantage évident pour Trump. Une politique fiscale, une baisse des droits de douane ou un programme de lutte contre l’inflation nécessitent des explications. Un chèque de 5 000 dollars est immédiatement compréhensible. Il permet au président de transformer une question économique complexe en bénéfice individuel clairement identifiable.

Mais cette simplicité politique masque une contradiction économique. Injecter plus de 1 000 milliards de dollars supplémentaires dans l’économie pourrait stimuler la consommation et exercer de nouvelles pressions sur les prix. Le débat reste ouvert aux États-Unis sur le rôle exact joué par les aides distribuées pendant la pandémie dans l’inflation qui a suivi. Le précédent rend néanmoins la question difficile à éviter.

La proposition est donc conçue pour répondre à l’inquiétude sur le pouvoir d’achat tout en risquant d’alimenter le débat sur les déficits et l’inflation.

La guerre contre l’Iran entre dans le calendrier électoral

Quelques heures avant son discours de Dallas, Trump avait placé un autre dossier au cœur des élections.

Interrogé avant son départ de Washington, il a prédit que la guerre contre l’Iran prendrait fin « immédiatement après » les midterms. Selon lui, Téhéran chercherait à prolonger le conflit pour peser sur le vote américain, mais ne pourrait résister beaucoup plus longtemps à la pression économique exercée par Washington.

Il s’agit d’une affirmation présidentielle, non d’un calendrier négocié. Aucun accord annoncé mercredi ne permet de garantir une fin du conflit après le 3 novembre.

La déclaration est néanmoins politiquement significative. La guerre est entrée dans son septième mois, alors que Trump avait initialement présenté l’intervention comme une opération beaucoup plus courte. Le conflit pèse désormais sur la politique intérieure américaine.

Mercredi, de nouveaux affrontements autour du détroit d’Ormuz ont provoqué une hausse brutale des cours du pétrole. Le Brent a dépassé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet. Cette évolution relie directement la guerre au sujet qui préoccupe le plus les électeurs : leur niveau de vie.

Trump a d’ailleurs lui-même établi ce lien. Il a affirmé que les prix pétroliers diminueraient après la fin du conflit.

La promesse des 5 000 dollars et celle d’une guerre terminée après les élections répondent ainsi à une même difficulté. La Maison-Blanche cherche à convaincre que les problèmes qui pèsent actuellement sur les ménages pourront rapidement s’atténuer après une victoire républicaine.

Mais cette stratégie expose aussi Trump. En fixant lui-même l’après-3 novembre comme horizon de sortie du conflit, il lie une guerre dont l’issue dépend de nombreux acteurs au calendrier politique américain. Si les combats se poursuivent, cette prédiction pourra lui être opposée.

Une Chambre fragile, un Sénat désormais disputé

La surenchère intervient alors que la situation électorale est suffisamment difficile pour justifier l’inquiétude républicaine.

Le parti dispose d’une majorité très étroite à la Chambre des représentants. Début septembre, le rapport de force était de 219 républicains contre 214 démocrates, avec deux sièges vacants. Quelques circonscriptions peuvent donc suffire à faire basculer la majorité.

Le Sénat reste plus favorable aux républicains. Ils y disposent de 53 sièges, contre 45 démocrates et deux indépendants qui votent avec ces derniers. Les démocrates doivent donc réaliser un gain net de quatre sièges pour prendre le contrôle de la chambre haute.

Cette hypothèse reste plus difficile qu’une reconquête de la Chambre, mais elle n’est plus théorique. Plusieurs courses sont devenues compétitives, notamment en Géorgie, dans le Maine, en Caroline du Nord, dans l’Iowa et en Alaska. Le Texas lui-même attire davantage l’attention qu’au début du cycle électoral.

La dynamique nationale constitue surtout un avertissement. Dans l’enquête Reuters/Ipsos de la fin août, 46 % des démocrates se disaient très enthousiastes à l’idée de voter, contre seulement 31 % des républicains. Parmi les indépendants, 36 % déclaraient pencher vers les candidats démocrates au Congrès, contre 22 % vers les républicains.

Ces chiffres expliquent une partie de la stratégie de Trump.

Le président demande désormais à ses électeurs de se comporter comme si son propre nom figurait sur les bulletins du 3 novembre. C’est une tentative explicite de retrouver la mobilisation de ses campagnes présidentielles dans une élection où il n’est pas candidat.

Le pari comporte pourtant un risque. Trump reste capable de mobiliser une base républicaine que d’autres responsables du parti atteignent difficilement. Mais son impopularité nationale peut également stimuler les électeurs démocrates et compliquer la tâche des candidats républicains dans les circonscriptions modérées.

Plusieurs candidats engagés dans des courses difficiles ont d’ailleurs évité la convention de Dallas. Cette distance illustre le dilemme du parti : bénéficier de l’électorat de Trump sans nécessairement assumer tout le poids de son bilan.

Une défaite changerait les deux dernières années du mandat

L’enjeu dépasse largement le sort du « Trump Dividend ».

Une victoire démocrate à la Chambre modifierait immédiatement le fonctionnement de la seconde moitié du mandat. La Maison-Blanche perdrait sa capacité à faire adopter facilement ses priorités législatives. Les démocrates prendraient aussi la direction des commissions parlementaires et pourraient multiplier les enquêtes sur l’administration.

Trump connaît déjà cette configuration. En 2018, lors des premières élections de mi-mandat de son premier mandat, les républicains avaient perdu 41 sièges à la Chambre. Le contrôle démocrate du Congrès avait ensuite ouvert une période d’affrontement permanent avec la Maison-Blanche.

Une perte du Sénat aurait des conséquences supplémentaires. Elle compliquerait les nominations présidentielles, notamment judiciaires, et réduirait encore davantage la marge de manœuvre de l’exécutif.

C’est cette perspective qui donne aux annonces du 9 septembre leur véritable importance.

Donald Trump ne mène plus seulement campagne pour des candidats républicains. Il joue la capacité de son administration à gouverner pendant les deux dernières années de son mandat.

Sa stratégie consiste donc à augmenter la valeur immédiate du scrutin pour ses propres électeurs. Aux enjeux institutionnels, souvent abstraits, il ajoute un bénéfice concret de 5 000 dollars. À la lassitude provoquée par la guerre, il oppose la promesse d’une issue après les élections. À une mobilisation républicaine insuffisante, il répond en demandant aux électeurs de voter comme s’il était lui-même candidat.

Cette accumulation ne prouve pas que les républicains vont perdre. La Chambre se jouera dans un nombre limité de circonscriptions et la carte du Sénat reste exigeante pour les démocrates. Huit semaines représentent également une période longue dans une campagne américaine.

Elle montre en revanche que Trump considère désormais le risque comme suffisamment sérieux pour engager personnellement son capital politique.

En transformant les midterms en référendum sur sa présidence, il prend aussi la responsabilité du résultat. Une victoire républicaine renforcerait son contrôle sur le parti et lui permettrait de présenter le scrutin comme une validation de son bilan. Une perte de la Chambre serait difficile à dissocier de sa propre impopularité après une campagne aussi personnalisée.

Le premier test sera désormais la réaction des candidats républicains. Ils devront décider s’ils reprennent dans leurs propres campagnes la promesse des 5 000 dollars, s’ils demandent à la Maison-Blanche d’en préciser le financement ou s’ils préfèrent revenir aux enjeux locaux. À moins de huit semaines du 3 novembre, leur attitude dira beaucoup de la confiance réelle du parti dans sa capacité à conserver le Congrès.

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