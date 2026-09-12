Liban : la saison touristique déçoit en 2026

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Le rebond espéré n’a pas eu lieu. Au Liban, la saison touristique de l’été 2026 se termine très en dessous des attentes, malgré une nette reprise des arrivées en juillet et en août. Le trafic de l’aéroport de Beyrouth a encore reculé de 10 % sur un an en août, tandis que le manque à gagner de la saison est évalué autour d’un milliard de dollars par la presse économique libanaise. Cette contre-performance dépasse largement le secteur hôtelier : elle prive de devises une économie de nouveau entrée en récession après la guerre de mars, réduit les revenus de milliers d’entreprises et fragilise l’un des rares moteurs capables de soutenir rapidement la consommation sans dépendre du crédit bancaire.

Le paradoxe est important. Restaurants pleins certains soirs, plages fréquentées, festivals maintenus et retour de nombreux expatriés ont donné l’impression d’un été actif. Mais cette activité visible ne suffit pas à compenser les pertes accumulées depuis le début de l’année. Sur les sept premiers mois de 2026, le nombre total de passagers à l’aéroport international de Beyrouth atteignait environ 2,75 millions, contre 3,80 millions pendant la même période de 2025, soit une chute de 27,5 %. Juillet avait pourtant marqué une forte amélioration mensuelle, avec 722 313 passagers. Le niveau restait inférieur aux 793 367 enregistrés un an auparavant.

Tourisme au Liban : août ne rattrape pas le début d’année

Les données disponibles pour août confirment cette faiblesse. Le trafic aérien a reculé d’environ 10 % par rapport à août 2025. Les départs ont dépassé les arrivées d’environ 9 %, tandis que le trafic de transit a diminué de 12 %. Ces chiffres sont particulièrement décevants pour un mois qui concentre traditionnellement une partie importante de l’activité touristique libanaise.

Ils doivent toutefois être interprétés avec prudence. Tous les passagers passant par l’aéroport ne sont pas des touristes. Une part importante correspond aux Libanais expatriés, aux résidents et aux voyages professionnels. Inversement, le nombre de voyageurs ne mesure pas leur dépense moyenne ni la durée de leur séjour. Mais l’évolution du trafic fournit un indicateur suffisamment robuste de la tendance générale : l’été a permis un rattrapage après le choc du printemps, sans restaurer les volumes espérés.

À la fin août, les responsables de l’aéroport faisaient état de 12 000 à 13 000 arrivées quotidiennes, contre 13 000 à 15 000 départs. La fréquentation de juillet et d’août s’était donc rapprochée des niveaux de l’été précédent. Le problème se situe surtout dans les mois perdus avant cette reprise.

L’escalade militaire de mars a brutalement interrompu le redressement amorcé en 2025. Les annulations de vols, les avertissements aux voyageurs, la perception d’un risque sécuritaire élevé et les incertitudes concernant une nouvelle extension des combats ont affecté les réservations. Même lorsque la situation s’est partiellement stabilisée, une partie de la demande n’est pas revenue.

Le tourisme fonctionne en effet avec plusieurs mois d’anticipation. Une famille du Golfe ou un touriste européen qui annule son séjour au printemps ne réserve pas nécessairement de nouveau le Liban en juillet lorsque la situation s’améliore. Il choisit souvent une autre destination. Les pertes du premier semestre ne peuvent donc être récupérées simplement par quelques semaines de forte fréquentation estivale.

Un milliard de dollars qui manque à toute l’économie

L’estimation d’un manque à gagner proche d’un milliard de dollars donne une meilleure mesure du problème que les seules statistiques aéroportuaires.

Un dollar dépensé par un visiteur ne reste pas dans un hôtel. Il circule entre les restaurants, cafés, taxis, sociétés de location de voitures, commerces, plages privées, lieux de loisirs, organisateurs d’événements et producteurs locaux. Une partie sert ensuite à payer des salaires ou des fournisseurs. Le tourisme possède ainsi un effet d’entraînement particulièrement important dans une économie où le crédit bancaire reste quasiment absent.

Cet effet est encore plus déterminant depuis la crise financière de 2019. Le système bancaire n’assure plus normalement son rôle de financement de l’économie. Les entreprises investissent largement à partir de leurs ressources propres, de dollars frais ou de capitaux provenant de l’étranger. Les dépenses touristiques constituent donc une injection directe de liquidités.

Leur recul affecte en premier lieu les entreprises qui avaient préparé l’été en anticipant une forte demande. Restaurants et établissements touristiques ont engagé du personnel saisonnier, constitué des stocks ou réalisé des travaux avant la saison. Lorsque le chiffre d’affaires est inférieur aux prévisions, ces dépenses pèsent directement sur leurs marges.

L’impact touche également l’emploi. Le tourisme, l’hôtellerie et la restauration absorbent une main-d’œuvre importante, notamment parmi les jeunes. La faiblesse de la saison limite les embauches saisonnières et réduit les revenus variables, des pourboires aux commissions. Elle se transmet ensuite à la consommation intérieure.

Cette mécanique est particulièrement problématique en 2026, car les ménages subissent déjà une nouvelle accélération des prix.

La récession de 2026 change la portée du mauvais été

Une saison touristique décevante aurait été absorbable dans une économie en forte croissance. Elle devient beaucoup plus grave dans le contexte actuel.

La Banque mondiale prévoit désormais une contraction de 6,4 % du produit intérieur brut libanais en 2026. Cette récession efface le fragile redressement observé en 2025, lorsque l’économie avait progressé d’environ 4,2 % selon les dernières estimations de l’institution.

Le retournement est brutal. Après une contraction cumulée proche de 40 % entre 2019 et 2024, le Liban avait enfin retrouvé une croissance positive. Le tourisme faisait partie des principaux moteurs de cette amélioration, avec la consommation, les transferts de la diaspora et une reprise limitée de l’investissement.

La guerre déclenchée en mars a changé la trajectoire.

La Banque mondiale estime que le conflit réduit la croissance de 10,4 points de pourcentage par rapport à un scénario sans nouvelle guerre. Deux canaux jouent un rôle central dans ce choc : la consommation privée et précisément les recettes touristiques.

Le mauvais été n’est donc pas une conséquence périphérique de la récession. Il constitue l’un des mécanismes par lesquels celle-ci se produit.

L’inflation aggrave encore le problème. La Banque mondiale prévoit une hausse moyenne des prix de 17,5 % en 2026, alimentée notamment par les perturbations des approvisionnements, l’augmentation du transport et la hausse du pétrole. Les entreprises touristiques subissent donc simultanément une demande plus faible et des coûts plus élevés.

Un restaurant peut recevoir moins de clients tout en payant davantage pour son énergie, certains produits importés et le transport. Un hôtel peut enregistrer une occupation inférieure aux prévisions alors que ses coûts fixes restent pratiquement inchangés. La baisse de fréquentation se transforme ainsi plus rapidement en baisse de rentabilité.

Le Liban reste très dépendant des dollars du tourisme

La crise bancaire rend cette dépendance encore plus forte.

Dans une économie disposant d’un système financier fonctionnel, une mauvaise saison peut être amortie par le crédit. Une entreprise emprunte pour couvrir temporairement ses besoins et rembourse lorsque l’activité repart. Cette mécanique reste profondément défaillante au Liban.

Depuis 2019, une grande partie de l’économie fonctionne en espèces et en dollars frais. Les revenus provenant de la diaspora, des visiteurs et des exportations de services alimentent directement cette circulation.

Le tourisme apporte ainsi une ressource que le Liban ne peut pas facilement remplacer : des devises qui entrent dans le pays sans création de dette.

Ces entrées contribuent aux revenus des ménages et des entreprises, mais aussi indirectement aux finances publiques. Chaque repas, nuitée, achat ou service génère de la TVA, des droits, des taxes ou des revenus déclarés. Une saison plus faible réduit donc également la base fiscale au moment où l’État fait face à des besoins supplémentaires.

Le gouvernement doit financer la reconstruction, les dépenses liées au conflit et les services publics. Il subit parallèlement une pression croissante des fonctionnaires et des militaires pour revaloriser des salaires et pensions toujours très inférieurs à leur niveau réel d’avant-crise.

La Banque mondiale relevait encore en août que les finances publiques avaient relativement bien résisté au premier semestre, après un excédent global estimé à 3,9 % du PIB en 2025. Mais elle avertissait que le ralentissement des recettes, les dépenses humanitaires, la reconstruction et les demandes salariales exerceraient une pression croissante pendant la seconde moitié de 2026.

La faiblesse touristique intervient précisément au mauvais moment.

Le Golfe reste la clientèle que le Liban peine à récupérer

La composition des visiteurs compte autant que leur nombre.

Le retour des expatriés libanais soutient fortement l’activité. Ils disposent souvent de revenus en devises et dépensent auprès de leurs familles, dans la restauration ou dans les loisirs. Mais leur comportement économique diffère de celui d’un touriste étranger logeant à l’hôtel pendant toute la durée de son séjour.

Un expatrié possède parfois un logement ou séjourne chez sa famille. Une partie de sa dépense prend la forme de soutien direct aux proches. Elle reste importante pour l’économie, mais elle ne produit pas nécessairement les mêmes recettes pour l’hôtellerie.

C’est pourquoi le retour des visiteurs des pays du Golfe reste particulièrement recherché par les professionnels.

Avant les crises successives, cette clientèle représentait l’un des segments les plus rentables du tourisme libanais. Les séjours étaient souvent accompagnés de dépenses importantes dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce et les loisirs.

Le rétablissement des relations avec plusieurs pays arabes avait nourri l’espoir d’un retour plus massif en 2026. La reprise du conflit a une nouvelle fois retardé ce mouvement.

La question n’est pas seulement diplomatique. Une destination peut disposer de bonnes relations politiques et rester commercialement pénalisée si les voyageurs craignent des fermetures de l’espace aérien, des annulations de vols ou une brusque dégradation sécuritaire.

Les compagnies aériennes deviennent un indicateur économique

La desserte aérienne illustre ce problème.

La plupart des transporteurs ont repris leurs opérations vers Beyrouth, mais certaines grandes compagnies européennes restent absentes ou maintiennent une programmation réduite. Cette situation ne supprime pas l’accès au Liban : Middle East Airlines et d’autres compagnies continuent d’assurer de nombreuses liaisons. Elle réduit cependant les choix, les capacités disponibles et parfois la concurrence sur les prix.

Pour le tourisme, la connectivité constitue un facteur essentiel.

Un voyageur qui doit modifier son itinéraire, accepter une correspondance supplémentaire ou payer un billet plus cher peut choisir une autre destination. Les entreprises internationales et les organisateurs de voyages sont encore plus sensibles à la prévisibilité des liaisons.

La situation crée aussi une différence entre la diaspora et le tourisme international. Un Libanais vivant à l’étranger peut accepter davantage de contraintes pour revenir voir sa famille. Un visiteur sans attache particulière avec le pays dispose de dizaines d’alternatives méditerranéennes.

C’est l’une des raisons pour lesquelles une reprise du trafic aérien ne signifie pas automatiquement une reprise équivalente des recettes touristiques.

Le risque d’une économie qui dépend de quelques semaines d’été

La contre-performance de 2026 met enfin en évidence une faiblesse plus structurelle.

Le Liban dispose d’atouts touristiques considérables, mais son activité reste extrêmement concentrée autour de quelques périodes : été, fêtes de fin d’année et certains week-ends ou festivals. Cette concentration rend le secteur particulièrement vulnérable aux crises sécuritaires.

Une guerre ou une alerte en mars peut compromettre des réservations pour juillet. Une escalade en juin peut faire perdre l’essentiel de l’été. Quelques semaines de stabilité en août ne suffisent ensuite plus à récupérer les recettes.

Le développement d’un tourisme moins saisonnier — culturel, religieux, rural, gastronomique, médical ou d’affaires — permettrait théoriquement de répartir davantage les revenus sur l’année. Mais cette diversification nécessite elle aussi des conditions minimales : stabilité, transport aérien fiable, infrastructures, électricité, services publics et visibilité internationale.

Or les entreprises touristiques supportent encore une partie de ces défaillances à leurs propres frais. Elles financent leur électricité, paient des coûts logistiques élevés et travaillent dans une économie où l’accès normal au financement bancaire reste limité.

Le secteur reste donc compétitif en partie grâce à l’initiative privée et à l’attractivité intrinsèque du pays, mais avec un coût de fonctionnement supérieur à celui de nombreuses destinations concurrentes.

Le résultat de l’été 2026 rappelle la limite de ce modèle. Le tourisme peut accélérer très rapidement une reprise lorsque la stabilité revient. Il peut également transmettre tout aussi rapidement un choc sécuritaire au reste de l’économie.

Les prochaines semaines permettront de savoir si une partie du manque à gagner peut être compensée pendant l’automne et les fêtes de fin d’année. Les professionnels comptent notamment sur une amélioration durable de la situation sécuritaire et sur le retour d’une clientèle arabe plus importante. Après un été qui n’a pas produit les recettes attendues, les réservations de fin d’année constitueront désormais le prochain indicateur concret de la capacité du secteur à limiter les pertes de 2026.

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