Liban : l’amnistie générale suspendue

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Le Conseil constitutionnel a suspendu jeudi 10 septembre l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie générale récemment adoptée par le Parlement, ouvrant une nouvelle bataille juridique et politique autour d’un texte qui avait déjà provoqué de fortes controverses. La décision est conservatoire : elle ne signifie pas que la loi est définitivement annulée. Elle en bloque les effets pendant que les juges constitutionnels examinent le recours déposé contre le texte et se prononcent sur sa conformité à la Constitution. Dans l’intervalle, aucune des dispositions de l’amnistie ne peut produire les effets juridiques attendus par ses bénéficiaires.

Le recours a été déposé le mercredi 9 septembre par le bloc parlementaire « Liban fort » (Tayyar al-Watani al-Horr), présidé par le député Gebran Bassil. Bassil s’est rendu au Conseil constitutionnel à la tête d’une délégation du bloc et a présenté publiquement la requête en son nom. Les dépêches disponibles identifient formellement « Liban fort » comme requérant et Gebran Bassil comme celui qui a conduit le dépôt. Elles ne publient pas, à cette heure, la liste nominative complète des signatures parlementaires annexées au recours ; le document ne prête donc pas individuellement une signature à des députés dont le nom n’a pas été rendu public.

Bassil affirme que le recours repose sur trois préoccupations politiques : la justice, les droits des victimes — notamment les militaires et les autres victimes de crimes — et le sort d’un nombre limité de détenus islamistes restés sans jugement. Il dit soutenir une solution ciblée pour cette dernière catégorie, mais accuse la loi adoptée d’avoir utilisé leur situation pour étendre l’amnistie à des personnes et à des infractions sans rapport avec le problème initial.

Les griefs précis déposés par « Liban fort »

Le recours comporte trois grands axes. Le premier vise la formation de la volonté législative. « Liban fort » invoque notamment l’article 36 de la Constitution et conteste la manière dont le vote a été organisé, en particulier le respect du vote public par appel nominal. Il soutient également que la version finalement publiée aurait été modifiée par rapport au texte effectivement adopté, ce que le Conseil devra vérifier matériellement.

Le deuxième axe attaque les règles de fabrication de la loi. Les requérants estiment que plusieurs formulations sont trop vagues pour permettre une application uniforme et invoquent la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’intelligibilité de la norme. Ils soulèvent aussi la séparation des pouvoirs : certaines dispositions produiraient des effets sur des décisions judiciaires ou administratives au-delà de ce que peut faire une loi d’amnistie, et le recours reproche notamment l’absence de consultation du Conseil supérieur de la magistrature.

Le troisième axe porte sur le contenu. Le recours invoque l’intérêt général, le lien entre l’objectif affiché et les catégories bénéficiaires, l’égalité devant la loi, la proportionnalité et les droits des victimes. Il conteste notamment qu’une situation particulière — celle de détenus islamistes non jugés pendant de longues années — puisse servir de fondement à une amnistie beaucoup plus vaste. Bassil affirme que le texte pourrait ainsi bénéficier à des auteurs d’infractions graves ou à des personnes qui n’ont jamais été emprisonnées, alors que l’une des justifications avancées était la surpopulation carcérale.

Ce que la suspension entraîne aujourd’hui

La décision du Conseil constitutionnel du 10 septembre est conservatoire et non définitive. Elle bloque l’application de la loi pendant l’examen du recours. Les personnes qui devaient bénéficier de l’amnistie ne peuvent donc pas obtenir leur libération sur le seul fondement de la nouvelle loi tant que la suspension demeure ; les poursuites ne sont pas éteintes par ce texte et les condamnations antérieures continuent de produire leurs effets.

Cette précaution évite qu’une libération ou un effacement des conséquences pénales devienne difficile à inverser si le Conseil censure ensuite la loi. Trois issues restent possibles : rejet du recours et entrée en application du texte ; censure partielle de dispositions séparables ; ou invalidation plus large si les griefs retenus affectent l’architecture générale de la loi. En cas de censure, le Parlement pourra reprendre le dossier et voter une nouvelle rédaction.

Cette suspension intervient dans un dossier particulièrement sensible au Liban. Les partisans de l’amnistie présentent le texte comme une réponse à des situations judiciaires et carcérales devenues intenables, notamment pour des détenus ayant passé de longues années en prison ou en détention préventive. Ses adversaires dénoncent au contraire une loi trop large, susceptible d’effacer des responsabilités pénales graves, de créer des inégalités entre justiciables et de transformer la justice en instrument de compromis politique. Les appels contradictoires se sont multipliés depuis le vote parlementaire, donnant au recours constitutionnel une portée qui dépasse largement la seule procédure juridique.

Ce que signifie juridiquement le recours

La saisine du Conseil constitutionnel n’est pas un appel au sens d’une procédure pénale ordinaire. Il s’agit d’un recours en constitutionnalité contre la loi votée par le Parlement. La Constitution libanaise permet notamment à un groupe d’au moins dix députés de contester une loi dans les conditions et délais prévus par les textes régissant le Conseil. Les auteurs du recours doivent donc démontrer non pas que l’amnistie est politiquement mauvaise, mais qu’une ou plusieurs de ses dispositions violent une règle ou un principe constitutionnel.

La suspension décidée le 10 septembre est conservatoire. Elle ne dit pas encore si les arguments des requérants sont fondés. Elle empêche cependant la loi de produire des effets pendant l’examen du dossier. Dans le cas d’une amnistie, cette précaution est déterminante : une libération, une extinction de poursuites ou l’effacement des conséquences d’une condamnation pourraient devenir difficiles à inverser si la loi était ensuite censurée.

Ce que la suspension change immédiatement

Tant que la suspension reste en vigueur, aucun détenu ne peut obtenir sa libération sur le seul fondement de la nouvelle loi d’amnistie. Les condamnations continuent de produire leurs effets, les poursuites ne sont pas éteintes par le texte suspendu et les juridictions appliquent le cadre juridique antérieur. Les familles qui attendaient une mise en œuvre rapide de l’amnistie doivent donc attendre la décision sur le fond.

Pour les adversaires du texte, la suspension évite au contraire que la loi crée des situations irréversibles avant son contrôle. Elle constitue une victoire procédurale, mais pas encore une victoire juridique : le Conseil peut toujours rejeter le recours et valider la loi.

Trois issues possibles

Le premier scénario est le rejet du recours. La suspension prend alors fin et la loi peut être appliquée. Le deuxième est une censure partielle : si certaines dispositions sont jugées contraires à la Constitution mais séparables du reste, le Conseil peut les annuler tout en laissant subsister les autres. Le troisième est une invalidation plus large si les dispositions censurées affectent l’économie générale du texte ou ne peuvent en être dissociées.

Une censure ne mettrait pas nécessairement fin au dossier politique. Le Parlement pourrait reprendre les articles invalidés et voter une nouvelle rédaction conforme aux motifs retenus par le Conseil. La décision constitutionnelle déterminera donc autant le sort immédiat des bénéficiaires potentiels que la nécessité éventuelle d’un nouveau passage devant les députés.

Le principe d’égalité au centre de la contestation

Une amnistie crée nécessairement des catégories : certains faits et certains condamnés en bénéficient, d’autres en sont exclus. Cette distinction doit reposer sur des critères suffisamment cohérents pour respecter l’égalité devant la loi. Au Liban, cette question est particulièrement sensible parce que les projets d’amnistie ont longtemps agrégé des revendications très différentes : dossiers sécuritaires du Nord, recherchés ou condamnés de la Békaa, infractions liées aux armes ou aux stupéfiants et autres catégories négociées politiquement.

Le contrôle constitutionnel porte donc sur la manière dont le Parlement a transformé ce compromis politique en catégories juridiques. Si des personnes placées dans des situations comparables sont traitées différemment sans justification objective, ou si les critères retenus créent une discrimination difficilement défendable, le Conseil peut censurer les dispositions concernées.

Une suspension, pas encore une annulation

La première distinction est essentielle. Le Conseil constitutionnel n’a pas, à ce stade, déclaré la loi d’amnistie générale contraire à la Constitution. Il a décidé d’en suspendre l’application le temps d’examiner le recours. Cette procédure évite qu’une loi contestée produise des effets potentiellement irréversibles avant que les juges ne se soient prononcés sur le fond.

Dans le cas d’une amnistie, cette précaution prend une importance particulière. Une loi de cette nature peut entraîner l’extinction de poursuites, modifier la situation de personnes condamnées ou détenues et permettre des libérations. Si ces effets intervenaient immédiatement avant une éventuelle invalidation du texte, leur traitement juridique deviendrait particulièrement complexe. La suspension maintient donc la situation existante jusqu’à la décision définitive.

Pour les personnes qui espéraient bénéficier rapidement de la loi, l’effet est immédiat : elles devront attendre. Les procédures judiciaires et les décisions déjà en vigueur continuent de produire leurs effets dans les conditions antérieures à l’amnistie, sous réserve des décisions individuelles prises par les juridictions compétentes.

Une loi politiquement chargée dès son origine

L’amnistie générale est l’un des dossiers les plus explosifs du débat libanais depuis plusieurs années. Derrière une expression juridique unique se trouvent en réalité des catégories de détenus, de condamnés et de fugitifs dont les situations sont très différentes. C’est précisément cette diversité qui rend la recherche d’un compromis extrêmement difficile.

Plusieurs forces politiques et mouvements locaux réclament depuis longtemps une solution pour des détenus dont les dossiers remontent à des épisodes sécuritaires anciens. Dans certaines régions, notamment au Nord et dans la Békaa, la question des prisonniers est devenue une revendication politique et sociale durable. Des familles dénoncent des détentions préventives excessivement longues, la lenteur des procès et des différences de traitement entre dossiers.

À ces revendications se superpose la crise générale du système pénitentiaire. Les prisons libanaises souffrent d’une surpopulation chronique, d’infrastructures dégradées et de moyens financiers insuffisants. La crise économique a encore détérioré les conditions de détention, tandis que le fonctionnement ralenti des tribunaux a contribué à prolonger certaines procédures. Les défenseurs d’une amnistie soutiennent qu’une réponse exceptionnelle est devenue nécessaire. Mais c’est précisément le passage d’une réforme judiciaire à une amnistie générale qui nourrit les critiques.

La controverse porte sur ceux que la loi pourrait soustraire à la justice

Une amnistie ne constitue pas une réforme des tribunaux. Elle efface, pour les infractions qu’elle couvre, tout ou partie des conséquences pénales prévues par la loi. Cette différence explique la virulence du débat. Les opposants au texte craignent qu’au nom de la surpopulation carcérale ou de la réconciliation politique, des infractions graves puissent bénéficier d’un traitement collectif qui ne tient plus suffisamment compte de leur nature, des victimes ou des responsabilités individuelles.

Le débat porte donc sur les exclusions prévues par la loi et sur la manière dont les différentes catégories d’infractions sont définies. Une amnistie étroite peut régler certains dossiers anciens sans bouleverser l’ensemble de la politique pénale. Une amnistie trop large peut, à l’inverse, être perçue comme un effacement politique de décisions judiciaires.

Cette question est particulièrement sensible au Liban, où la mémoire de l’amnistie adoptée après la guerre civile reste très présente. La loi de 1991 avait accordé une amnistie très étendue pour les crimes commis pendant le conflit de 1975-1990, avec certaines exceptions. Elle avait accompagné la fin de la guerre et le retour des milices dans la vie civile, mais elle est également critiquée depuis plus de trois décennies pour avoir contribué à installer une culture d’impunité.

Le contexte de 2026 est différent et la loi récemment votée ne constitue pas une reproduction de l’amnistie de l’après-guerre. Mais le précédent explique pourquoi le terme lui-même reste politiquement chargé.

Les victimes et leurs familles au centre des objections

L’une des critiques les plus fortes concerne la place accordée aux victimes. Dans une procédure pénale ordinaire, l’auteur présumé, la justice et la victime occupent chacun une place définie par le droit. Une amnistie générale introduit une décision du législateur qui peut interrompre ou effacer les conséquences pénales indépendamment de la volonté des victimes.

Pour les familles concernées par des crimes graves, la question devient donc concrète : une majorité parlementaire peut-elle décider qu’un dossier doit être refermé alors qu’elles attendent encore justice ? Les défenseurs de l’amnistie répondent que les textes comportent des exclusions et qu’il ne s’agit pas de libérer indistinctement toute personne condamnée. Ils insistent sur la nécessité de distinguer les crimes les plus graves de dossiers liés à des circonstances politiques, sécuritaires ou sociales particulières.

Toute la difficulté réside dans cette frontière. Si les catégories sont mal définies, deux personnes ayant commis des actes comparables peuvent se retrouver dans des situations différentes selon la qualification retenue. Cette question rejoint directement le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et peut donc faire partie des enjeux examinés par le Conseil constitutionnel.

Des revendications régionales et communautaires accumulées depuis des années

Au fil des années, le dossier de l’amnistie a été fragmenté entre revendications régionales et communautaires. Chaque projet a dû composer avec plusieurs groupes de bénéficiaires potentiels, ce qui a souvent transformé le débat juridique en négociation politique.

Les dossiers liés aux affrontements de Tripoli, à Nahr el-Bared, aux groupes islamistes, aux personnes parties combattre en Syrie ou accusées de liens avec des organisations armées ont particulièrement mobilisé une partie de la rue sunnite. Des responsables du Nord réclament depuis longtemps une distinction entre les personnes impliquées dans des actes terroristes graves et celles poursuivies ou détenues dans des circonstances qu’ils jugent plus discutables.

Dans la Békaa, d’autres revendications concernent des personnes recherchées ou condamnées pour des infractions liées notamment aux armes, aux stupéfiants ou à différents affrontements avec les forces de sécurité. Les défenseurs d’une amnistie invoquent parfois l’accumulation de mandats et l’absence de perspectives permettant à certaines personnes de régulariser leur situation.

À chaque fois, le risque est identique : l’amnistie peut devenir le résultat d’un échange entre blocs politiques, chacun cherchant à faire entrer dans le texte une catégorie correspondant à sa base électorale ou régionale. C’est précisément ce mécanisme que dénoncent ses adversaires, pour lesquels la justice pénale ne devrait pas devenir une addition de concessions confessionnelles.

Les appels à l’amnistie reposent aussi sur une crise judiciaire réelle

Réduire les partisans du texte à une logique clientéliste serait toutefois insuffisant. Leurs arguments s’appuient également sur des dysfonctionnements réels de la justice libanaise. La durée de la détention préventive constitue l’un des problèmes les plus fréquemment dénoncés. Des personnes peuvent attendre leur procès pendant des périodes très longues, parfois dans des conditions carcérales extrêmement difficiles.

Le problème ne vient donc pas seulement du nombre de détenus. Il tient à la vitesse à laquelle la justice traite les dossiers. La crise financière a affecté les tribunaux comme l’ensemble des institutions publiques. Salaires dévalorisés, grèves, pénuries de moyens, problèmes de transport et infrastructures déficientes ont ralenti le fonctionnement judiciaire. Les prisons ont parallèlement dû absorber cette accumulation.

Les familles de détenus et plusieurs responsables politiques soutiennent ainsi qu’il est impossible de demander aux personnes concernées d’attendre indéfiniment une réforme globale du système. C’est l’un des arguments les plus puissants en faveur d’une mesure exceptionnelle. Mais il pose également une question : faut-il répondre à l’échec du système judiciaire en améliorant son fonctionnement ou en effaçant une partie des dossiers qu’il n’a pas réussi à traiter ?

La surpopulation carcérale ne disparaîtrait pas avec une seule loi

L’amnistie peut réduire rapidement le nombre de détenus. Elle ne règle pas nécessairement les causes qui remplissent les prisons. Si les tribunaux continuent de fonctionner lentement, si la détention préventive reste excessive et si les infrastructures pénitentiaires ne sont pas réformées, les établissements peuvent recommencer à se remplir après quelques années.

C’est pourquoi plusieurs juristes défendent plutôt un ensemble de réformes : accélération des procès, recours accru aux peines alternatives, révision de certaines infractions, amélioration des mécanismes de libération conditionnelle et limitation effective de la détention préventive. Ces mesures sont moins spectaculaires politiquement qu’une amnistie générale. Elles sont aussi beaucoup plus longues à mettre en œuvre.

Le Parlement s’est retrouvé face à cette contradiction. L’urgence carcérale appelle une réponse rapide, mais une réponse trop générale risque de traiter les conséquences sans réparer le système.

Le Conseil constitutionnel devient l’arbitre du compromis parlementaire

La suspension annoncée jeudi déplace désormais le débat vers le terrain constitutionnel. Les juges ne sont pas chargés de déterminer si l’amnistie est politiquement souhaitable. Ils doivent examiner si la loi respecte les règles constitutionnelles, notamment les principes d’égalité, de légalité et les procédures imposées au législateur.

Une loi peut être politiquement controversée tout en étant constitutionnelle. À l’inverse, un compromis soutenu par une majorité parlementaire peut contenir des dispositions incompatibles avec la Constitution. La suspension donne au Conseil le temps d’effectuer cet examen avant que des libérations ou extinctions de poursuites ne créent une situation difficilement réversible.

Elle produit également un effet politique immédiat. Les formations qui avaient obtenu l’adoption du texte doivent désormais défendre sa construction juridique, tandis que ses adversaires disposent d’un délai supplémentaire pour mobiliser contre certaines dispositions.

Le souvenir de 1991 pèse toujours sur le mot « amnistie »

Le Liban entretient une relation particulière avec l’idée d’amnistie. En août 1991, le Parlement avait adopté une loi accordant une amnistie générale pour une grande partie des crimes politiques et militaires commis avant le 28 mars de cette année-là. Cette décision répondait à une nécessité politique : démobiliser les milices et permettre au pays de sortir de quinze années de guerre civile.

Mais elle a aussi produit une conséquence durable. Une grande partie des violences de la guerre n’a jamais été jugée. Des responsables de milices ont ensuite occupé des fonctions politiques majeures. Les familles de disparus ont attendu pendant des décennies des réponses sur le sort de leurs proches. Aucun processus comparable aux commissions de vérité mises en place dans d’autres pays sortant d’un conflit n’a véritablement accompagné l’amnistie.

Ce précédent nourrit une méfiance profonde envers toute nouvelle loi utilisant le même terme. La comparaison a ses limites, mais le principe reste sensible dans un pays où l’effacement judiciaire a déjà servi de mécanisme de sortie de crise.

La suspension relance les appels des deux camps

Pour les familles de détenus et les responsables qui défendent l’amnistie, la décision du Conseil constitutionnel signifie un nouveau délai après des années d’attente. Ils devraient accentuer leurs appels pour que l’examen du recours soit rapide et pour que la loi puisse entrer en vigueur si elle est validée. Leur pression pourrait également se déplacer vers le Parlement si certaines dispositions sont censurées.

Les adversaires de la loi disposent, de leur côté, d’une première victoire procédurale, mais pas encore d’une victoire juridique. La suspension leur permet de continuer à demander une définition plus stricte des bénéficiaires, davantage de garanties pour les victimes et l’exclusion incontestable des crimes les plus graves.

Le débat intervient dans un climat politique déjà tendu par les discussions sur le monopole des armes, les opérations israéliennes dans le Sud, la situation économique et la montée de plusieurs mouvements sociaux. Ajouter à ces tensions la question de détenus et de familles attendant une décision donne au Conseil constitutionnel une responsabilité particulièrement lourde.

La prochaine étape sera sa décision sur le fond. Jusqu’à celle-ci, la loi votée par le Parlement reste juridiquement suspendue : ni ses partisans ni ses adversaires ne peuvent encore considérer le dossier comme tranché.

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