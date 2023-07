Révélation : le gouverneur de la banque centrale du Liban soupçonné d’avoir détourné 330 millions de dollars acquis des propriétés haut de gamme à Munich, Düsseldorf et Hambourg

Des documents judiciaires allemands obtenus par The National ont mis en lumière l’implication de nouvelles personnes dans l’acquisition de biens immobiliers de plusieurs millions de dollars appartenant au gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salamé en Allemagne, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par les autorités européennes.

Ils révèlent également des transactions directes de Forry Associates Ltd pour financer ces propriétés.

Forry, la société du frère du gouverneur, est soupçonnée d’être au centre d’un prétendu stratagème de détournement de fonds mis en place par le gouverneur à la Banque du Liban.

Au moins six enquêtes ont été ouvertes en Europe où le gouverneur et sa famille possèdent un empire immobilier de plusieurs millions d’euros, que les autorités judiciaires européennes soupçonnent d’avoir été acquis avec des fonds détournés.

L’enquête allemande sur le gouverneur de la banque centrale autrefois loué a commencé après que le procureur général du Liban a demandé en mai 2021 une enquête sur les avoirs détenus en Allemagne par Riad Salamé, son frère et son ancienne assistante, Marianne Hoayek, pour geler ces avoirs par mesure de précaution.

L’enquête a été confiée au chef du parquet de Munich I, Hans Kornprobst.

Mme Hoayek a été mise en examen à Paris en juin pour association de malfaiteurs dans le cadre de l’enquête française en cours.

En 2022, l’Allemagne s’est associée à la France et au Luxembourg dans le cadre d’une équipe d’enquête internationale, pour renforcer le partage d’informations.

L’enquête allemande a pris une tournure importante en mai avec l’émission d’un mandat d’arrêt et d’une notice d’Interpol.

Les documents judiciaires donnent un aperçu exclusif de la composante allemande du scandale des détournements de fonds – dont on savait peu de choses jusqu’à présent.

Blanchiment d’argent dans le “circuit économique légal en Allemagne”

Les nouveaux noms sont Nady Salamé, le fils du gouverneur, Marwan Issa El Khoury, son neveu, et Gabriel Jean, un citoyen belge.

Les trois sont accusés d’avoir “investi des fonds de la banque centrale du Liban” dans l’immobilier et dans l’acquisition d’actions “tout en dissimulant l’origine des fonds incriminés dans le circuit économique légal en Allemagne”, a écrit un juge du tribunal de Munich en mars 2022. ordre de saisie.

Ils sont identifiés dans l’enquête comme faisant partie des directeurs d’entités luxembourgeoises utilisées par Riad Salamé pour acheter des propriétés haut de gamme à Hambourg, Düsseldorf et Munich.

Ces achats ont été effectués avec des fonds présumés détournés de la banque centrale libanaise, selon les documents allemands.

C’est la première fois que les rôles de ces trois personnes et leur responsabilité en tant qu’administrateurs des sociétés sont explicitement énoncés.

M. Jean était administrateur de Stockwell Investissement SA, tandis que Nady Salamé et M. Khoury étaient administrateurs de BR 209 Invest SA pendant la période d’enquête.

Les deux sociétés sont basées au Luxembourg et appartiennent à Riad Salamé.

Les trois personnes “ont déclaré avoir donné leur accord au prévenu Riad Salamé pour allouer les fonds incriminés au circuit économique légal en Allemagne”, a ajouté le juge dans le document.

Ces soupçons ont conduit la police luxembourgeoise à mener des perquisitions d’envergure sur trois sociétés luxembourgeoises soupçonnées d’abriter un minimum de 100 millions de dollars de fonds détournés liés à des investissements immobiliers de la famille Salamé, y compris en Allemagne.

Ils n’ont trouvé aucun signe évident des efforts opérationnels de Stockwell et BR 209.

“Les entités qui manquent d’une véritable activité opérationnelle suscitent souvent des soupçons en tant que façades potentielles pour le blanchiment d’argent, servant de couches supplémentaires pour masquer l’origine des fonds”, a déclaré un avocat spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent au National. “Bien que ce ne soit pas toujours le cas, cette situation peut être un drapeau rouge.”

Les bureaux de Stockwell Investissement se sont révélés totalement inoccupés lors d’une descente de police, tandis que la BR 209 sous-loue depuis 2021 des bureaux à une autre société qui semble ignorer les activités de son locataire.

Ce montage de sous-location a été facilité par la banque luxembourgeoise BLG BNP Paribas, qui entretient une relation d’affaires avec Riad Salamé.

Au milieu de la pression juridique croissante, M. Jean a quitté la direction de Stockwell en 2021.

Il a été remplacé par trois employés de la banque libanaise Al Mawarid .

M. Jean était également directeur d’une autre société, BET SA, liée aux achats immobiliers en France pour la compagne amoureuse de Riad Salamé, Anna Kosakova , et leur fille.

Mme Kosakova , qui fait également l’objet d’une enquête formelle par la justice française pour blanchiment d’argent organisé, et sa fille détiennent également la nue-propriété de Stockwell.

Riad Salamé, son frère Raja n’a pas répondu à notre demande de commentaires.

Le National a approché son fils, Nady, pour répondre à un certain nombre de questions concernant l’enquête. Cependant, il n’a pas répondu à ces questions.

Le National n’a pas pu joindre M. Jean pour un commentaire.

Les frères Salamé ont précédemment nié tout acte répréhensible, déclarant qu’aucun fonds public n’avait jamais été transféré sur leurs comptes privés. Le gouverneur a précédemment dénoncé ce qu’il a décrit comme une tentative de faire de lui un bouc émissaire pour l’effondrement financier du Liban.

M. Issa Khoury a déclaré au National dans une lettre qu’il n’avait “pas été approché de quelque manière que ce soit par la justice allemande”. Il a ajouté qu’en tant qu’avocat “il n’est pas rare (…) d’être sollicité pour siéger dans un conseil d’administration, surtout quand cela est cohérent avec son parcours”. Sa réponse complète est ici.

Un transfert direct depuis Forry

Les enquêteurs européens soupçonnent que les fonds en question ont été initialement détournés au Liban via Forry, soupçonné d’être une société écran qui a servi de véhicule de blanchiment pour siphonner plus de 330 millions de dollars d’argent public.

Cela a été fait grâce à une commission de 0,38% prélevée par la société auprès des banques commerciales sur la vente d’instruments financiers tels que les euro-obligations, les bons du Trésor libanais et les certificats de dépôt de la banque centrale, sans fournir aucun service en retour .

Les commissions ont ensuite été transférées en Europe, où Riad Salamé et ses proches ont acheté de vastes propriétés.

L’argent a fait l’objet d'”opérations d’empilement successives”, impliquant diverses personnes et pays, menées pour “obscurcir l’origine des fonds” – caractérisant un “processus de blanchiment”, selon une ordonnance de saisie française obtenue par The National.

La plupart des commissions – plus de 220 millions de dollars – ont été transférées de Forry à un compte suisse de Salamé avant d’être acheminé vers ses comptes au Liban.

Une fois au Liban, les fonds sont devenus difficiles à suivre, car les enquêteurs européens ont rencontré des obstacles pour accéder aux données en raison des lois libanaises sur le secret bancaire.

Mais cela ne les a pas empêchés de reconstituer le tout.

Ils ont remarqué que pendant que Raja Salamé transférait les commissions de Forry de la Suisse vers ses comptes libanais, le gouverneur transférait simultanément de l’argent de ses comptes libanais vers des comptes personnels et d’entreprise au Luxembourg.

Sur la base d’une analyse financière, la justice allemande a découvert que la majorité des fonds utilisés pour financer les acquisitions allemandes par Stockwell et BR 209 provenaient du compte de Riad Salamé à la banque centrale, soit directement, soit indirectement via ses comptes personnels et d’entreprise au Luxembourg. .

Mais contrairement aux flux monétaires en couches généralement découverts dans d’autres pays européens, les documents allemands montrent des opérations étonnamment simples de Forry pour l’acquisition de propriétés de luxe en Allemagne.

En 2012, BR Invest 209 a reçu un transfert direct sur son compte BGL BNP Paris de 2,8 millions d’euros du compte HSBC de Forry en Suisse, qui a été utilisé pour acheter l’immeuble haut de gamme à Düsseldorf.

“Cette transaction soulève beaucoup de questions”, a écrit l’organe de surveillance luxembourgeois dans un rapport vu par The National à la justice alors qu’il enquêtait sur les flux d’argent liés au clan Salamé.

“Cela ressemble à une erreur”, a confirmé un avocat spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent à The National.

Ce transfert aurait pu être un cadeau pour la justice, a-t-il ajouté.

“Cela a probablement été motivé par un besoin urgent d’argent pour couvrir le paiement de l’actif. Cela a peut-être déclenché des alarmes du côté allemand. Alors que le transfert de fonds du compte personnel de M. Salamé a maintenu les apparences, l’origine des fonds devient évidente dans ce cas », a-t-il déclaré.

“Blanchiment d’argent conjoint dans quatre cas”

Les enquêteurs allemands soupçonnent que les commissions Forry ont été utilisées pour acheter partiellement quatre propriétés pour plus de 18 millions d’euros entre 2012 et 2017 via BR 209 et Stockwell.

À Munich, Stockwell a acheté des propriétés commerciales haut de gamme et quatre places de parking dans le centre de Munich en 2015 pour 6,4 millions d’euros, tout en obtenant une propriété pour 3,4 millions d’euros dans le quartier chic de Gartnerplatz en 2017 .

BR 209 a financé l’acquisition en 2016 d’une participation de 94 % dans la société allemande WBH 51 GmbH, valorisée à 3,9 millions d’euros, qui possédait un immeuble de bureaux à Hambourg.

BR 209 a également obtenu 94% des parts de Dock 13-Villa GmbH, une société allemande qui possède une propriété haut de gamme dans le quartier Docks de Dusserdorf , pour 4,6 millions d’euros en 2012.

Les actions restantes des deux sociétés allemandes ont été acquises soit par M. El Khoury lui-même, soit réparties entre lui et Nady Salamé, selon l’ordonnance de saisie.

L’immobilier de Riad Salamé en Allemagne avait déjà été principalement cartographié par une enquête de 2020 des médias Daraj et OCCRP.

Cependant, la source du financement et sa légitimité n’ont pas été divulguées à ce moment-là.

Deux ans plus tard, les soupçons ont suffi pour que le juge allemand rende une ordonnance de gel de ces avoirs et participations, qualifiant l’inconduite alléguée de “blanchiment d’argent en commun dans quatre cas”.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/07/27/probe-riad-salemeh-son-money-laundering/.