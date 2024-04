Le député Fouad Makhzoumi a soulevé, sur la plateforme X, de graves questions concernant des transactions suspectes entre la Banque du Liban (BDL) et la société Optimum Invest. Se basant sur un rapport d’audit criminel d’Alvarez & Marsal datant d’août 2023, il attire l’attention sur deux opérations suspectes entre les deux entités.

Deux transactions suspectes, ou 45 ?

Makhzoumi rappelle que, le 15 septembre 2023, Optimum Invest a nié les “allégations” concernant ses transactions avec la BDL. Cependant, des sources informées font état de 45 opérations, et non deux, impliquant des lignes de crédit accordées par la BDL à Optimum Invest pour l’achat de titres et d’instruments financiers. Ces titres auraient ensuite été rachetés par la BDL à des prix différents, générant des commissions d’environ 12 billions de livres libanaises (8 milliards de dollars).

Face à ces révélations troublantes, Makhzoumi interpelle le gouvernement :

Quelles mesures seront prises face à ces informations et rapports ?

Les personnes impliquées seront-elles tenues responsables et les fonds détournés récupérés ?

Comment le gouvernement compte-t-il faire face à l’absence de contrôle et de responsabilité qui semble caractériser ces transactions ?

En conclusion, Makhzoumi exhorte la Chambre des représentants à former une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire et garantir que justice soit rendue.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte déjà tendu au Liban, marqué par une crise financière profonde et des accusations de corruption à l’encontre de l’ancien gouverneur de la BDL, Riad Salamé. La question de la responsabilité et de la transparence dans la gestion des finances publiques est plus que jamais d’actualité.