Pour une vente solidaire ayant pour objectif le soutien aux familles libanaises dans le besoin, plus d’une vingtaine d’associations franco-libanaises, seront mobilisées ce week-end, du 21 au 22 décembre 2019, sur la place du marché Notre Dame à Versailles (département des Yvelines).

Le Liban traverse une crise économique sans précédent avec des restrictions monétaires et plusieurs personnes, familles, commerçants, salariés et chefs d’entreprises, n’ont pas pu avoir accès à leur compte bancaire.

Il serait difficile de passer Noël sans penser à nos compatriotes dans la nécessité urgente de toute aide qu’elle soit alimentaire, vestimentaire, médicale, etc.

Ce regroupement d’associations, dont les noms figurent en fin de cet article, fait appel à la générosité de chacun d’entre vous, afin de faire de cet événement un succès.

Nous vous encourageons à visiter notre stand pour dégustation et participation à cette collecte. Vous y trouverez des paniers de produits artisanaux, locaux et du terroir libanais, denrées alimentaires, vin libanais, savons (de Houmal et de Tripoli), vêtements, livres, etc. Tous les produits seront exposés et en vente directe par ces associations participantes.

Nos remerciements vont à tous les organisateurs, associations et bénévoles, qui se sont joints à cette actions solidaire en vous souhaitant un Joyeux Noël et une heureuse année 2020, dans l’espoir que le Liban puisse renaître de ses cendres…

Pour tout contact et renseignement : [email protected]

Liste des associations participantes ainsi que le nom de leurs représentants :

AJFE, Zeina Kayali

Asnières Liban Amitié, Armand Khoury

Amicale Liban Courbevoie, Zeina El-Hoss

Boulogne Liban Amitié, Carole Kousseiri Najjar

CAMED, Ijab Khoury

Cercle des Dames Franco-Libanaises, Randa Lteif

Compas’peur, Pascale Hajj

Club Zahlé France, Josiane Tamer

Délices d’Orient, Raymond El-Hawly

Diaspora Liban Overseas, Claude Tueini

Energis Libani, Kareen Nohra

LEBA, Elie Aouad

L’Education Généreuse, Maguy Morin

Lebanese Society In Europe, Artémis Kairouz

Nanterre Liban Amitié, Jean Zoghaib

Patrimoine Ethnologique et Culture Identitaire, Jinane Milelli

Puteaux Liban Amitié, Guilda Ghanem

Rocher du Liban, Paul Abi-Ghanem

Stop Plastique, Eliane Eddé

ULCM 78, Julie Sater

ULCM France, Moussa Ghanem

Université Saint-Joseph, Amale Sayah

Missions Solidarité Liban, Caroline de Raimont

Jinane Milelli