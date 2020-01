REGROUPEMENT D’ASSOCIATIONS FRANCAISES A BUT HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

Le regroupement des 25 associations françaises (loi 1901) « Solidarité France-Liban » a mené sa première action de vente solidaire sur le marché de Versailles durant le week-end du 21 et 22 décembre 2019, favorisant ainsi la synergie participative entre les 25 associations françaises (loi 1901). La recette récoltée a été attribuée à trois associations libanaises pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Le 6 janvier dernier, à l’hôtel NOVOTEL Paris Tour Eiffel (dans le 15ème arrondissment), la première réunion rassemblant les 25 présidents de ces associations s’est déroulée en présentant l’esprit de ce mouvement initiateur, par M. Moussa Ghanem, président de l’ULCM France, insistant sur l’aspect apolitique de ce regroupement qui est purement à but humanitaire et solidaire.

A l’issue de cette réunion, les 25 associations présentes se sont réparties dans sept comités créés comme suit :

1. Comité vêtements et alimentaire

2. Comité médicaments et matériel médical

3. Comité Communication, mécénat, lobbying et développement international

4. Comité Education

5. Comité Logistique

6. Comité événementiel

7. Comité Petite enfance

(Un comité jeune et un comité juridique seront rajoutés très prochainement).

Notre objectif et notre but étant de couvrir l’ensemble des régions libanaises, du Nord au Sud, indépendamment des appartenances religieuses et confessionnelles, nous aiderons tous les libanais dans le besoin en cette période délicate de grande crise économique.

Un local « LA FABRIQUE DE LA SOLIDARITE » a été mis à la disposition de l’AMFL (Association Médicale Franco-Libanaise), par la mairie de Paris, que nous tenons vivement à les remercier. Ce local se situe au 98 quai de la Râpée dans le 12ème arrondissement à Paris et servira à entreposer des dons vestimentaires et alimentaires, qui seront acheminés par palettes au Liban (*voir horaires d’ouvertures ci-dessous).

Concernant les médicaments qui ont un autre circuit, nous collectons particulièrement les dons de pharmacies et médecins et nous enverrons au Liban successivement

Notre prochaine grande action se déroulera lors de notre « Dîner de solidarité» qui aura lieu mars prochain à Courbevoie en région parisienne. Les recettes iront à des associations au Liban afin qu’elles soient redistribuées équitablement aux personnes nécessiteuses.

Nos sept comités se réunissent pour étudier les meilleures solutions afin de mobiliser le maximum de personne tout en les sensibilisant sur la situation catastrophique du pays, où les citoyens s’appauvrissent de jour en jour et n’entraperçoivent aucune issue à cette impasse.

Nous comptons sur l’aide de tous et dans tous les domaines :

• Parrainage de scolarité d’enfants et d’universitaires qui ne peuvent plus payer leurs frais.

• Envoi de denrées alimentaires et de conserves.

• Petite enfance (biberons, lait et quelques éléments urgents de puériculture).

• Vêtements pour bébé et enfants.

• Vêtements chauds pour adultes.

• Couvertures.

• Médicaments.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

[email protected]

LIEN Facebook : https://bit.ly/2TWBpjb

*Horaires d’ouvertures du local « LA FABRIQUE DE LA SOLIDARITE » au 98, quai de la Râpée Paris 12ème, pour entreposer vos dons :

Mardi et jeudi :12h-19H30 , Mercredi et vendredi : 12h-18H, Fermé le lundi, samedi et dimanche.

Kareen Nohra

Comité Communication, mécénat, lobbying et développement international