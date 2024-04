Terry Anderson, journaliste américain et ancien chef du bureau de l’Associated Press (AP) à Beyrouth, est décédé chez lui à Greenwood Lake, New York, le 16 novembre 2023, à l’âge de 76 ans. Sa mort, survenue après des complications cardiaques, a été annoncée par sa fille, Sulome Anderson.

Anderson est surtout connu pour ses 6 années et 4 mois de captivité au Liban, après avoir été enlevé en 1985 par le groupe militant islamique Jihad islamique. Sa détention, la plus longue parmi les otages américains au Liban à l’époque, a été marquée par des conditions de vie difficiles et un isolement quasi-total. Il a été libéré en 1991.

Avant son enlèvement, Anderson avait couvert la guerre civile libanaise pour l’AP pendant plusieurs années. Son travail courageux et perspicace lui a valu de nombreux prix, dont le prix George Polk et le prix Overseas Press Club.

Après sa libération, Anderson a publié un mémoire, “Den of Lions” (La fosse aux lions), relatant son expérience d’otage. Il a également continué à écrire et à donner des conférences sur le journalisme, les droits de l’homme et le Moyen-Orient.

Anderson laisse dans le deuil sa femme, Madeleine, ses quatre enfants et ses six petits-enfants. Il est considéré comme un héros du journalisme et un symbole de la persévérance face à l’adversité.

Carrière de Terry Anderson :

1970-1985 : Correspondant de l’Associated Press à Beyrouth, Liban

1985-1991 : Otage du Jihad islamique au Liban

1993 : Publication de ses mémoires, “Den of Lions”

1993-2005 : Professeur à l’Université Colgate

2005-2013 : Directeur exécutif du Rory Peck Trust, une organisation soutenant les journalistes en danger

Hommages à Terry Anderson :

“Terry Anderson était un journaliste courageux et dévoué qui a consacré sa vie à raconter la vérité au monde.” – John Daniszewski, président et chef de la direction de l’Associated Press

“Terry était un modèle d’intégrité et de professionnalisme. Il nous manquera profondément.” – Martha Gellhorn, journaliste et amie d’Anderson

“Terry Anderson était un héros qui a inspiré des générations de journalistes.” – Le Comité pour la protection des journalistes

Le décès de Terry Anderson est une grande perte pour le monde du journalisme. Il était un journaliste talentueux, un homme courageux et un défenseur indéfectible des droits de l’homme. Son héritage perdurera dans le travail des innombrables journalistes qu’il a inspirés.