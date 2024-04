Liban/Dossier: Les Disparus de la Guerre Civile, Une Plaie toujours ouverte

Publicité

La guerre civile libanaise, qui a duré de 1975 à 1990, a laissé des cicatrices profondes dans la société libanaise. Parmi les tragédies les plus marquantes de ce conflit, figure la disparition forcée de milliers de personnes, dont le nombre exact reste à ce jour inconnu. Ce drame humain continue de hanter les familles des victimes et entrave le processus de réconciliation nationale.

Combien de disparus ?

Le nombre précis de disparus de la guerre civile libanaise est un sujet de controverse. Les estimations varient entre 17 000 et 20 000 personnes. La Commission nationale libanaise pour les personnes disparues et les victimes de la guerre (CNPVDG) a enregistré 17 415 cas de disparition, mais ce chiffre ne prend pas en compte les décès non enregistrés et les cas non signalés.

Disparitions selon les phases de la guerre

Le phénomène des disparitions forcées n’a pas été constant tout au long de la guerre civile. Il a connu des pics d’intensité à certaines périodes, notamment :

1975-1977 : La phase initiale du conflit a été marquée par des enlèvements et des exécutions sommaires, souvent liés à des règlements de comptes intermiliciens.

1982-1984 : L'invasion israélienne du Liban et la guerre qui s'en est suivie ont entraîné une nouvelle vague de disparitions, imputées principalement aux milices libanaises soutenues par Israël et aux forces israéliennes elles-mêmes.

1986-1990 : La "guerre des milices" a été une période de violence intense marquée par de nombreux cas de disparitions forcées, souvent perpétrés par les milices alliées aux syriens.

90% des cas de disparitions forcées durant ces différentes périodes auraient été commises au sein même des propres communautés ou partis.

Le point actuel sur le plan légal

La question des disparus de la guerre civile libanaise reste une question juridique et politique complexe. En 2000, le Parlement libanais a adopté une loi créant la CNPVDG, chargée de documenter les cas de disparition, d’identifier les responsables et de fournir une assistance aux familles des victimes.

Cependant, la progression sur ces dossiers est lente et laborieuse. La commission manque de ressources et d’indépendance, et les efforts pour établir la vérité et la justice sont souvent entravés par des considérations politiques et des obstacles sécuritaires.

En 2019, le Liban a adopté une nouvelle loi, la loi 105, visant à accélérer la résolution du dossier des disparus. Cette loi prévoit la création d’une commission d’enquête indépendante, la possibilité d’exhumations et l’accès aux archives de l’État.

Malgré ces avancées, la question des disparus demeure une plaie ouverte dans la société libanaise d’autant plus que de nombreux ex-miliciens impliqués dans ces disparitions tiennent les rênes du pouvoir. Les familles des victimes attendent toujours des réponses et la justice n’a pas encore été rendue. La résolution de ce dossier crucial est essentielle pour le processus de réconciliation nationale et la construction d’un Liban stable et pacifique.

Enjeux et défis

La question des disparus de la guerre civile libanaise soulève de nombreux enjeux et défis :

Droit à la vérité et à la justice : Les familles des victimes ont le droit de savoir ce qui est arrivé à leurs proches et d’obtenir réparation.

Réconciliation nationale : La résolution du dossier des disparus est essentielle pour le processus de réconciliation nationale et la guérison des blessures du passé.

Prévention des violations des droits humains : L'impunité des crimes du passé risque d'encourager de nouvelles violations des droits humains.

Stabilité et paix durables : Un Liban en paix ne peut se construire sans faire face à son passé et rendre justice aux victimes.

La question des disparus de la guerre civile libanaise est une tragédie humaine qui continue d’affecter le Liban. La résolution de ce dossier est un défi majeur pour le pays, mais elle est également une condition essentielle pour la construction d’un avenir pacifique et juste. Le Liban doit poursuivre ses efforts pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et offrir aux familles des disparus la fermeture dont elles ont tant besoin.

