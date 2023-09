Un audit non divulgué auparavant met en lumière les allégations contre Optimum, le courtier moins connu de la banque centrale du Liban touchée par le scandale

Une deuxième société de courtage qui entretenait des relations étroites avec la banque centrale du Liban a été scrutée à la loupe pour ce que les auditeurs ont qualifié d’irrégularités « extravagantes », d’« abus de confiance », de « conflits d’intérêts » et de « transactions irrégulières ».

Les questions soulevées concernant Optimum Invest SAL, une société de courtage libanaise créée en 2004 avec laquelle la banque centrale a signé un contrat non exclusif, sont détaillées dans deux rapports, un audit médico-légal de la banque publié le mois dernier et un audit de 2015, dont les conclusions sont divulgué ici pour la première fois.

Elle fait suite à des révélations sur Forry Associates, une société de courtage appartenant au frère de l’ancien gouverneur de la banque centrale, Riad Salamé. L’entreprise est soupçonnée d’être une société écran créée dans le seul but de siphonner plus de 330 millions de dollars à la banque.

Les enquêteurs ont découvert que l’intermédiaire prélevait une commission de 0,38 pour cent chaque fois qu’une banque commerciale achetait des instruments financiers à la banque centrale, sans fournir de véritables services en échange.

Riad Salamé fait l’objet de deux mandats d’arrêt et d’une notice rouge d’Interpol. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada lui ont également imposé des sanctions en lien avec les accusations portées contre lui, que lui et son frère Raja Salamé ont niées à plusieurs reprises.

Selon les deux audits :

système de commissions » de Forry , ce qui a généré 111 millions de dollars supplémentaires en « commissions illégitimes ».

Optimum a contribué à « manipuler » les états financiers des banques commerciales libanaises pour dissimuler leurs pertes, tout en se générant des commissions généreuses.

Optimum a considérablement « surfacturé » ses clients, en majorité des banques libanaises. Même si le rapport ne précise pas où sont passés les fonds supplémentaires générés par ces instruments financiers gonflés, il identifie plusieurs “conflits d’intérêts” impliquant la direction d’Optimum, bien connectée au sein du secteur financier et de certains banquiers libanais.

Optimum n’a pas répondu aux demandes concernant ces résultats.

Une source judiciaire libanaise de haut rang a déclaré au National qu’elle étudiait activement le dossier pour ouvrir un dossier contre le courtier.

Pendant des décennies, le Liban a conservé la façade d’un secteur bancaire solide, dont les fondements sont rarement remis en question. La crise économique brutale et dévastatrice qui a débuté fin 2019, marquée par des pertes financières dépassant 70 milliards de dollars, une monnaie locale effondrée et des banques largement insolvables, a pris de nombreuses personnes au dépourvu .

Mais la pression croissante en faveur d’une surveillance accrue des irrégularités au sein du secteur financier libanais révèle progressivement les pièces du puzzle derrière ce que la Banque mondiale a décrit comme l’une des pires crises financières depuis plus de 150 ans.

Faute « extravagante »

L’audit d’Optimum de 2015 a été réalisé par l’unité de contrôle financier de l’Autorité des marchés des capitaux (CMA), un organisme de réglementation indépendant qui se concentre sur les pratiques des marchés financiers au Liban.

Le rapport a été rendu public après des allégations de forte résistance au sein de la CMA pour qu’il soit communiqué aux autorités compétentes.

“L’audit a été envoyé à plusieurs reprises à la CMA mais a été systématiquement remplacé par des versions plus courtes et aseptisées, dépourvues de conclusions incriminantes”, a déclaré une source au National.

d’audits sur place et de réunions avec les principales parties prenantes, dont le président d’Optimum Antoine Salamé, un parent éloigné de Riad Salamé, et le directeur commercial Antoine Kassis.

Le rapport, qui a examiné les activités commerciales entre les banques, principalement libanaises et Optimum, a révélé une série d’exemples « extravagants » de fautes, notamment des irrégularités dans les swaps, où Optimum a agi comme intermédiaire entre les banques.

Les auditeurs soupçonnent que, si tel est le cas, les swaps – accords dans lesquels une partie échange la valeur d’un actif avec une autre – ont été réalisés à des « prix fictifs » pour dissimuler les pertes des banques.

Essentiellement, ces transactions auraient aidé les banques libanaises à « truquer les comptes » en déclarant des transactions à des prix plus élevés que leur valeur marchande réelle, tout en générant des frais généreux pour Optimum.

Les auditeurs ont noté que ni M. Salamé ni M. Kassis n’avaient manifesté « le moindre remords » pour leur participation à ces transactions, qui ont eu « des répercussions majeures sur l’industrie dans son ensemble ».

Les auditeurs affirment également qu’Optimum « facture deux fois les frais des clients » en ajoutant des spreads au-delà de leurs accords initiaux.

Cette pratique, connue sous le nom d’escroquerie double, impliquait qu’Optimum vendait des instruments financiers hors de prix aux banques libanaises.

L’un des clients lésés est le Fonds Caerus, géré par M. Salamé et qui a été décrit comme une autre forme d’« abus de confiance extravagant ».

Une question persistante est de savoir comment les banquiers ont été impliqués dans des transactions préjudiciables à leurs institutions, et quel est le sort des profits générés par ces actions.

Les auditeurs ont découvert des “conflits d’intérêts” car ils ont constaté que M. Salamé entretenait des partenariats commerciaux étroits avec des personnes travaillant dans le secteur des valeurs mobilières.

Parmi eux figuraient plusieurs banquiers libanais, un directeur principal de la banque centrale et secrétaire du conseil d’administration de la CMA, Raja Abou Asli.

M. Abou Asli n’a pas répondu aux questions du National concernant les préoccupations de “conflits d’intérêts” soulevées par les auditeurs concernant une société à responsabilité limitée, New Edge Properties, enregistrée en Floride, que le directeur de la banque centrale possède en partenariat avec M. Salamé.

M. Salamé a refusé de commenter à The National.

“De tels partenariats commerciaux placent les participants dans un conflit d’intérêts par rapport à leurs responsabilités réelles envers les entreprises pour lesquelles ils travaillent”, ont déclaré les auditeurs.

Les vérificateurs ont recommandé que des remboursements soient accordés à tous les clients.

Aucune compensation ni aucune forme de sanction contre Optimum n’ont été imposées, ont indiqué des sources.

« Poursuite du système de commissions »

Cependant, le tableau reste inachevé. L’audit de la CMA s’est arrêté en 2015 et n’a pas examiné l’activité commerciale de la banque centrale avec Optimum.

Ceci malgré le fait que la banque est le plus gros client d’Optimum, représentant 98 pour cent de ses actifs sous gestion. L’audit de la CMA s’est donc uniquement concentré sur les 2 pour cent restants, portant essentiellement sur des transactions avec des banques libanaises.

Pourquoi la banque centrale n’a-t-elle pas été incluse dans l’enquête du commissaire aux comptes ?

La CMA n’a pas répondu à une demande de commentaires, mais le fait que l’organisme de surveillance financière du Liban était alors dirigé par Riad Salamé, qui a quitté son poste de gouverneur de la banque centrale fin juillet, pourrait offrir une réponse.

L’audit médico-légal de la banque centrale, qui couvre la période de 2015 au début 2020, donne un aperçu de certaines des transactions avec la banque qui ont été signalées comme « irrégulières ».

Les auditeurs internationaux Alvarez & Marsal ont découvert que la banque vendait des instruments financiers à Optimum uniquement pour les racheter immédiatement à des prix plus élevés.

La banque centrale et Optimum n’ayant pas répondu à nos demandes de commentaires, la justification économique de ces transactions reste incertaine.

La prime supplémentaire a ensuite été dirigée vers un compte de commission – le même compte qui aurait été utilisé par Forry pour canaliser des fonds publics vers des biens européens liés à Riad Salamé et à ses proches.

“Cela semble être une continuation du système de commissions faisant l’objet d’une enquête de la part des autorités judiciaires libanaises et internationales”, ont écrit les auditeurs.

Les bénéficiaires ultimes de ces commissions sont inconnus en raison de l’absence de données complètes fournies par la banque centrale.

Le site Internet d’Optimum indique qu’elle est actuellement en activité et a été acquise en juin 2020 par LIBANK SAL (Levant Investment Bank SAL). Il se dit attaché à « un sens élevé de l’éthique dans ses relations avec toutes les parties prenantes » et se consacre aux « lois et réglementations ».

M. Kassis, qui n’a pas répondu à nos demandes de commentaires, est toujours répertorié comme membre du conseil d’administration.

Ceci malgré la recommandation de l’audit de 2015, qui “sur la base de la gravité de leur mauvaise conduite”, suggérait des sanctions, y compris des interdictions de secteur pour le président et le responsable du commerce, soulignant qu’ils ne sont “ni aptes ni convenables à agir dans leur capacité actuelle”.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/09/06/broker-used-by-riad-salamehs-lebanon-central-bank-accused-of-extravagant-irregularities/.