Un tremblement de terre a secoué le Liban vers 19h06 environ et a été ressenti notamment à Beyrouth et dans ses environs. Selon les données initiales, l’épicentre du séisme d’une magnitude de 6.2 et à une profondeur de 10 km se serait déroulé au niveau de la localité de Hatay en Turquie, à proximité de la frontière avec la Syrie.

Il s’agit de la troisième secousse fortement ressentie par la population libanaise depuis les 2 séismes du 6 février en Turquie.

Pour l’heure, aucune information n’est disponible quant aux dommages corporels et matériels induits par ce séisme.