Le gouvernement des États-Unis, à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), accorde une aide humanitaire supplémentaire de plus de 67 millions de dollars aux populations vulnérables au Liban. Ceci porte le total de l’assistance humanitaire de l’USAID au Liban à plus de 157 millions de dollars depuis l’année fiscale 2023.

« Les crises économiques, financières et humanitaires prolongées au Liban ont conduit à des niveaux aigus d’insécurité alimentaire et à des besoins critiques en matière de soins de santé à l’échelle nationale », a déclaré l’ambassade américaine à Beyrouth.

Ces besoins découlent de la flambée des prix des aliments, du carburant et des produits de base ; de la perte de moyens de subsistance ; et du départ du personnel médical, précise le communiqué qui indique que que l’impact régional de la crise en cours à Gaza a encore exacerbé les besoins humanitaires au Liban. « L’insécurité dans le sud du Liban a incité les partenaires de l’USAID à mobiliser les ressources existantes pour répondre aux besoins urgents d’assistance humanitaire parmi les plus de 91 000 personnes qui ont été déplacées à l’intérieur du pays depuis octobre 2023. »

L’ambassade américaine a également indiqué que ce financement nouvellement annoncé permet aux partenaires humanitaires de l’USAID de continuer à fournir une aide vitale, y compris une assistance alimentaire d’urgence et un soutien nutritionnel ; des soins de santé d’urgence ; une protection humanitaire et un soutien psychosocial ; et des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

« Cette aide humanitaire supplémentaire permet à notre partenaire, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), de maintenir une assistance alimentaire mensuelle aux communautés vulnérables au Liban pendant une période de ressources en diminution et de besoins persistants parmi les plus vulnérables. Ce financement a permis au PAM de maintenir le flux d’une assistance vitale pendant plusieurs mois, touchant plus de 500 000 personnes, dont plus de 200 000 sont des citoyens libanais. Avec cette aide, les partenaires de l’USAID — International Medical Corps et Relief International — continueront également de soutenir plus de 141 000 personnes via 13 cliniques de soins de santé primaires à travers le Liban et de fournir des soins de santé à domicile pour les patients incapables d’accéder aux cliniques. »

L’ambassade américaine a ajouté que les États-Unis restent engagés à fournir une assistance humanitaire cruciale à ceux qui en ont besoin à travers le Liban. Cependant, les besoins croissants dépassent les ressources disponibles pour y répondre. Si le soutien de l’USAID a été essentiel pour sauver des vies et soulager la souffrance parmi les plus vulnérables, y compris en fournissant plus de 202 millions de dollars au PAM pour l’assistance alimentaire aux Libanais vulnérables et aux réfugiés syriens en 2022 et 2023, les conditions humanitaires continueront de se détériorer, a précisé l’ambassade. Par conséquent, la capacité des agences de secours à maintenir les caseloads actuels continuera de diminuer sans financements supplémentaires.

L’ambassade a donc appelé d’urgence les autres donateurs à intensifier leurs efforts « pour répondre à ces besoins pressants et empêcher une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire au Liban ».