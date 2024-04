Dans le contexte d’une économie libanaise aux multiples défis, la plateforme de location de logements entre particuliers Airbnb pourrait bientôt faire l’objet d’une réglementation. Le député Hakob Tarzian, soucieux des enjeux économiques et sécuritaires que représente ce géant de l’économie collaborative, a exhorté les autorités à prendre des mesures concrètes.

Airbnb, connue mondialement, est une entreprise américaine qui opère un réseau de locations de logements de particuliers. Fondée en 2008, elle permet aux propriétaires de logements de les louer en totalité ou en partie à des touristes ou des voyageurs à la recherche d’hébergements plus personnels et souvent moins onéreux que les hôtels traditionnels. L’interface conviviale du site et de l’application, associée à un large choix de logements allant du simple appartement à la villa de luxe, en fait une option attractive pour des millions d’utilisateurs.

La montée en puissance de Airbnb a cependant suscité des inquiétudes quant à son impact sur le secteur hôtelier traditionnel et sur le marché immobilier local. Des villes à travers le monde ont déjà commencé à réglementer Airbnb, et le Liban pourrait suivre cette tendance. Tarzian insiste sur la nécessité de “réiméder le danger” que représente la plateforme pour l’économie locale, particulièrement avant la saison touristique estivale qui promet un afflux de visiteurs.

Selon le député, la question ne concerne pas uniquement les revenus de l’État ou la concurrence avec les hôtels; elle touche également à la sécurité dans un pays où la stabilité reste fragile. Les locations Airbnb, souvent moins contrôlées que les établissements hôteliers traditionnels, pourraient poser des risques pour les résidents et les visiteurs dans des régions où la surveillance et le contrôle des autorités sont essentiels.

Pour remédier à ces défis, le député Tarzian appelle à une action coordonnée entre les ministères des Finances, de l’Économie, du Tourisme et les commissions parlementaires. Le but est double : mettre en place une législation qui permettrait de canaliser les avantages économiques de Airbnb vers les caisses de l’État, tout en assurant une concurrence équitable avec le secteur hôtelier libanais. Ceci passerait potentiellement par des mesures telles que l’imposition d’une taxe de séjour, l’obligation pour les hôtes Airbnb de s’enregistrer et de respecter des normes de sécurité, et peut-être même des restrictions sur la durée et le type de location autorisée.

Cette approche vise également à protéger et à revitaliser le secteur du tourisme, un pilier important de l’économie libanaise. Le tourisme contribue non seulement aux importations mais joue un rôle crucial dans le maintien et la création d’emplois. Par ailleurs, dans une période où le Liban cherche à redorer son image sur la scène internationale et à attirer des investissements, garantir la sécurité et la qualité des logements touristiques devient impératif.

Il est à noter que, bien que lucrative pour les hôtes et pratique pour les voyageurs, l’activité de Airbnb au Liban se déroule actuellement dans un vide réglementaire qui laisse libre cours à des pratiques parfois opaques et potentiellement nuisibles pour l’économie formelle. La démarche du député Tarzian est donc perçue comme une initiative nécessaire pour intégrer cette économie parallèle dans le giron légal et fiscal du pays, en assurant une régulation qui soit bénéfique pour tous les acteurs concernés.