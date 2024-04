Le Observatoire européen pour l’intégrité au Liban a exprimé, via son compte personnel sur la plateforme “X”, que l’Association des banques au Liban continue de rejeter la responsabilité sur l’État tout en se lavant les mains de toute affaire.

L’observatoire a ajouté : “Dire que l’État est responsable de la dissipation de 121 milliards sur les 124 milliards qui étaient dans les banques avant octobre 2019 n’est qu’une tentative de faire porter à l’État seul les pertes.”

L’observatoire s’est interrogé : “Où sont les profits que les banques ont accumulés pendant toutes ces années et, supposons que les banques ont réellement prêté à l’État, pourquoi ont-elles fait cela en sachant que l’État était en crise?” L’observatoire a ajouté : “La loi monétaire et de crédit est claire et interdit aux banques d’investir dans un lieu à haut risque, c’est-à-dire un État en crise, et les banques en sont conscientes, alors pourquoi l’ont-elles fait ?”.

Cette déclaration fait suite à la publication du vice-président de l’ABL, Fadi Khalaf, qui écartait toute responsabilité des Banques dans la crise financière actuelle, accusant l’état d’avoir dilapidé 121 milliards sur 124 milliards de dépôts, dans son rapport mensuel, sous le titre évocateur “La responsabilité de l’État même après un certain temps”.