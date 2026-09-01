1er Septembre 1920 : la fête oubliée du Grand Liban

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Nous sommes le 1er septembre. Il y a 106 ans jour pour jour, le général Gouraud proclamait la naissance du Grand Liban depuis le porche de la Résidence des Pins à Beyrouth.



🏛️ De l'effondrement de l'Empire ottoman aux accords Sykes-Picot, en passant par le rattachement de la Békaa, du Akkar et des ports côtiers — comment est né le Liban tel qu'on le connaît aujourd'hui.

🇫🇷🇱🇧 Une fête célébrée avec ferveur pendant des décennies… avant de disparaître peu à peu après la guerre civile.



📽️ Images d'archives : Musée Albert-Kahn (1919-1920)

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