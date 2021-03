Une première exposition virtuelle inclusive fut lancée par Arleb https://arleb.org/ le 2 février 2021. Elle présente 61 artistes établis et émergents au Liban, et plus de 500 œuvres d’art qui sont exposées jusqu’au 30 avril.

Arleb est une plateforme à but non lucratif dédiée au soutien des artistes et des entreprises créatives au Liban. Elle vise à venir en aide à des artistes locaux en leur offrant la possibilité de présenter et de vendre leurs œuvres au niveau international. Elle cherche également à sensibiliser aux arts et à la culture de la résilience et de la résistance produits par des artistes émergents, indépendants et marginalisés. Ces artistes fournissent une perspective critique qui éduque, provoque et constitue un miroir de la société libanaise, influençant ce qui retient l’attention dans la sphère publique, abordant les problèmes sociaux, politiques et environnementaux à travers leurs œuvres d’art, et démontrant leur volonté à construire une société inclusive.

Arleb est l’un des projets de Nabad https://nabad.art/ au Liban. Nabad est un programme innovant qui vise à permettre aux artistes, aux organisations artistiques et aux entreprises créatives en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du Nord de mettre en œuvre leurs idées artistiques et culturelles et de commercialiser leurs œuvres d’art. Ce programme interculturel, basé sur un partenariat palestino-libanais, a vu le jour en réponse aux explosions du port du 4 août 2020 à Beyrouth, suite à l’intervention de l’université Dar al-Kalima pour les arts et la culture (Bethléem) https: //www.daralkalima. edu.ps/en vu que de nombreuses galeries d’art, des musées et des ateliers furent détruits ou partiellement endommagés.

Arleb est plus qu’une galerie en ligne, c’est une communauté.

Lorsque vous en parlez ou achetez des œuvres d’art, vous aidez la communauté artistique et culturelle locale, et plus encore, vous aidez le cœur du Liban à battre à nouveau.

