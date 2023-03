Le 14 mars 2023, à 500 jours du début des Jeux olympiques de Paris 2024, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et Paris 2024 organisent un relais sportif de 24 heures qui traversera les cinq continents et l’ensemble des fuseaux horaires, grâce à la mobilisation des ambassades de France à l’étranger et avec la participation du grand public et du monde du sport.

Un total de 128 ambassades, consulats, et représentations permanentes de la France y participeront. Tout au long de la journée, chacun organisera un événement sportif d’une heure, à partir de 9h heure locale, avant de passer le relais à un autre pays – virtuellement sur les réseaux sociaux.

A cette occasion, l’Ambassade de France au Liban, labellisée « Terre de Jeux », organise un relais de 2024 secondes dans le parc de la Résidence des Pins, en présence de l’Ambassadrice de France au Liban, Madame Anne Grillo. Objectif : mettre en valeur l’importance du sport et les valeurs prônées par l’Olympisme dans l’éducation francophone des jeunes au Liban. Les équipes de coureurs seront constituées d’élèves, professeurs et directeurs de nos écoles francophones partenaires, ainsi que d’athlètes de haut niveau et de champions olympiques et paralympiques libanais.