Un procureur fédéral suisse aurait demandé aux banques présentes sur le territoire helvétique de fournir toute information concernant tout mouvement financier lié aux comptes du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, à son frère Raja ou toute personne ou société proche d’eux depuis 2008, annonce le quotidien Nidaa al Watan.

Cette information intervient alors que les frères Salamé sont soupçonnés d’avoir détournés entre 300 et 500 millions de dollars de la BdL, note le quotidien et fait suite à une plainte déposée contre eux devant les autorités financières locale, comme annonçait un titre de la presse helvétique.

Sept banques suisses dont Julius Baer et HSBC ainsi que deux banques libanaises, dont Banque Audi Suisse, détenue à 100% par le groupe Audi et la Banque Med, seraient soupçonnées d’avoir participé au détournement de fonds de la Banque du Liban au bénéfice de son gouverneur Riad Salamé et de ses proches. Les banques visées pourraient perdre leurs licences et/ou faire l’objet de procédures judiciaires avec à la clé d’importantes amendes financières.