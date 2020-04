Announcement: Beirut Spring Festival 2020- Samir Kassir Foundation

En raison de la situation désastreuse inédite à laquelle le Liban est confrontée depuis le dernier semestre de 2019, exaspérée aujourd’hui face à la crise sanitaire mondiale de COVID-19, c’est avec une grande tristesse que le Beirut Spring Festival, habituellement prévu en juin, sera reporté jusqu’à nouvel ordre.

La Fondation Samir Kassir tient à exprimer sa plus profonde gratitude aux héros de la ligne de front qui se battent pour tenir le monde debout au risque de leur propre vie. Nos pensées s’adressent aux familles touchées par le virus et nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

Nous ne pouvons que sympathiser avec nos frères et sœurs du secteur culturel contraints d’annuler ou de reporter leurs événements.

Nous reviendrons encore plus forts pour continuer notre mission de promotion et de libre accès à la culture pour TOUTES ET TOUS.Enfin et surtout, nous tenons à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien et votre fidélité constants et nous sommes impatients de partager avec vous de nouvelles expériences.Soyez prudents et à bientôt !

