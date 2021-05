29 250 doses de vaccin Pfizer sont arrivées au Liban ce samedi 8 mai via l’aéroport international de Beyrouth. Cette information intervient alors que les autorités libanaises ont indiqué atteindre la livraison de 2 millions de doses de ce vaccin entre juin et juillet et visent à accélérer le processus de vaccination à 200 000 personnes par semaine.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.